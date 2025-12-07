Повірка лічильника газу — коли потрібно робити та чи беруть за це гроші

Жінка показує на лічильник газу. Фото: УНІАН

Регулярна повірка газових лічильників — це не формальність, а необхідна перевірка точності роботи приладу, який щодня фіксує обсяг спожитого газу. З часом будь-який лічильник може давати похибку через вплив температури, вібрацій та інших факторів. Саме тому закон вимагає періодично перевіряти, чи здатен прилад і далі точно працювати.

Про те, як часто потрібно проводити повірку лічильника газу та хто за це повинен платити, пояснили в Держпродспоживслужбі у Хмельницькій області.

Реклама

Читайте також:

Як часто проводять повірку лічильника газу

Під час повірки фахівці оглядають корпус, пломби та з’єднання, перевіряють технічний стан і проводять тестування точності. За результатами складають документ, у якому зазначають, чи придатний лічильник до подальшої експлуатації. Інтервал залежить від класу точності приладу:

Клас 1.0 — раз на 2 роки. Клас 1.5 — раз на 8 років (саме такі стоять у більшості квартир та приватних будинків).

Інформація про клас зазначена в техпаспорті лічильника.

Хто відповідає та платить за повірку

Обов’язок повірки лежить на операторах газорозподільних мереж (ГРМ), а не на споживачах. Компанія повинна сама контролювати строки, виконувати демонтаж, доставку лічильника до лабораторії, повірку, ремонт за потреби та повторний монтаж. Для споживача це — безплатно, незалежно від того, кому належить прилад.

Як проходить процедура повірки лічильника газу

Перед демонтажем представник ГРМ оглядає лічильник: перевіряє цілісність корпусу, відсутність пошкоджень, стан пломб, з’єднань та фіксує показання. Усі дані вносять до Акта демонтажу, який складають у двох примірниках — один передають споживачеві.

Демонтаж здійснюють у присутності власника або уповноваженої особи. Споживач має право фотографувати та знімати відео. Після зняття лічильник відправляють на повірку. Якщо є запасний прилад, його встановлюють тимчасово. Якщо ні — облік газу ведуть за середньомісячним споживанням.

Після повернення з лабораторії лічильник повторно встановлюють, пломбують і складають фінальний акт, який пропонують підписати споживачеві.

Раніше ми писали, що деяким українцям доведеться швидко обрати нового постачальника газу, бо з грудня одна з компаній припинила роботу з населенням.

Також ми розповідали, що незабаром може зрости ціна на доставку газу. 2 грудня Нацкомісія з енергетики вирішила винести на обговорення проєкти нових тарифів на розподіл газу.