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Главная Экономика Платежки на воду с 1 ноября: что будет с тарифами

Платежки на воду с 1 ноября: что будет с тарифами

Ua ru
31 октября 2026 06:22
Тарифы на воду в Украине с 1 ноября 2026 года: изменятся ли цены Новини.LIVE
Мужчина проверяет счет за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

С 1 ноября 2026 года в Украине не ожидается масштабного обновления тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на водоснабжение. Однако отдельные группы бытовых потребителей могут получить более высокие счета за потребленную воду. Это обусловлено не только тарифами на услугу, но и другими техническими нюансами.

О том, сколько придется платить за водоснабжение и водоотведение в ноябре, рассказывают Новини.LIVE.

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Новые правила установления тарифов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), в мае 2026 года приняла постановление №716, изменившее подход к установлению тарифов на воду в Украине.

Если раньше такие полномочия были исключительно у регулятора, то теперь обновлять тарифы в соответствии с экономическими реалиями могут местные органы власти. Это существенно упростило процедуру повышения тарифов для водоканалов и уже ударило по кошелькам населения.

Как выросли тарифы на воду

Основное повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение произошло в период с июня по сентябрь 2026 года. Водоканалы массово представили обновленные расчеты с требованием провести перерасчет стоимости услуг для бытовых потребителей.

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В частности, с сентября стоимость водоснабжения в Киеве выросла до 36,85 грн за куб, а водоотведения — до 26,94 грн за куб. Но это далеко не ценовой рекорд. Например, в Ужгороде общая стоимость воды и сточных вод достигла 91,24 грн за куб, а в Павлограде — 113,47 грн. В Полтаве установили тариф в 83,71 грн за воду и водоотведение, а в Тернополе — 87,33 грн за куб.

Чего ожидать с 1 ноября

Украинцы получат более высокие счета по уже установленным ранее тарифам. Нового масштабного перерасчета стоимости воды не ожидается, однако стоит учесть, что отдельные общины могут обновить тарифы, о чем заранее предупредят потребителей.

Например, в Мукачево недавно объявили о пересмотре тарифов на воду и водоотведение для населения, бюджетных учреждений и других организаций. Однако новые цены вступят в силу только с 1 января 2027 года.

Согласно решению местных властей, тариф на воду вырастет с 47,28 до 57,54 грн, а на водоотведение — с 25,08 до 31,14 грн за кубометр. Общая стоимость услуг увеличится примерно на 22,5% — с 72,36 до 88,68 грн за кубометр.

Счета могут вырасти и без новых тарифов

Бытовые потребители, пользующиеся водой по счетчику, должны ежемесячно передавать водоканалу актуальные показания. Если этого не делать, потребление рассчитают по среднему значению с учетом предыдущих периодов. Это может привести к избыточным начислениям в счетах.

Еще один важный момент — своевременная поверка счетчика воды. Ответственность за эту процедуру лежит непосредственно на потребителе, поэтому следует следить за межповерочным периодом. Узнать дату поверки можно в техническом паспорте счетчика. Также часто о необходимости поверки потребителей предупреждает водоканал.

Если не провести поверку счетчика в установленные сроки, такое устройство будет считаться недействительным. Начисление за воду будет производиться по нормам потребления, а это обычно обходится значительно дороже, чем платить по показаниям.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как сократить расходы на коммунальные услуги. Сэкономить на электроэнергии можно с помощью двухзонного счетчика, который позволяет платить с 50-процентной скидкой в ночное время. Также стоит устранить в доме теплопотери, чтобы не переплачивать за отопление в холодное время года.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как получить жилищную субсидию при наличии непогашенной задолженности за коммунальные услуги. Для этого существует два варианта действий. В частности, должник может оформить договор о реструктуризации задолженности и передать соответствующую справку в ПФУ.

тарифы коммунальные услуги водоснабжение вода платежки
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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