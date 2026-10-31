Чоловік перевіряє рахунок за комуналку. Фото: Новини.LIVE

З 1 листопада 2026 року в Україні не очікується масштабне оновлення тарифів на житлово-комунальні послуги у тому числі на водопостачання. Та все ж окремі групи побутових споживачів можуть отримати більші рахунки за спожиту воду. Це обумовлено не тільки тарифами на послугу, а й іншими технічними нюансами.

Про те скільки доведеться платити за водопостачання та водовідведення у листопаді, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Нові правила встановлення тарифів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у травні 2026 року ухвалила постанову №716, яка змінила підхід до встановлення тарифів на воду в Україні.

Якщо раніше такі повноваження були виключно у регулятора, то зараз оновлювати тарифи відповідно до економічних реалій можуть місцеві органи влади. Це суттєво спростило процедуру підвищення для водоканалів та вже вдарило по гаманцях населення.

Як зросли тарифи на воду

Основне підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення відбулося у період з червня по вересень 2026 року. Водоканали масово передали оновлені розрахунки з вимогою провести перерахунок вартості послуг для побутових споживачів.

Читайте також:

Зокрема, з вересня вартість водопостачання у Києві зросла до 36,85 грн за куб, а водовідведення — до 26,94 грн за куб. Але це далеко не ціновий рекорд. Наприклад, в Ужгороді загальна вартість води та стоків сягнула 91,24 грн за куб, а в Павлограді — 113,47 грн. У Полтаві встановили тариф у 83,71 грн за воду та водовідведення, а у Тернополі — 87,33 грн за куб.

Чого чекати з 1 листопада

Українці отримають більші платіжки за вже встановленими раніше тарифами. Новий масштабний перерахунок вартості води не очікується, однак варто врахувати що окремі громади можуть оновити тарифи, про що заздалегідь попередять споживачів.

Наприклад, у Мукачеві нещодавно анонсували перегляд тарифів на воду та водовідведення для населення, бюджетних установ та інших організацій. Однак нові ціни почнуть діяти тільки із 1 січня 2027 року.

Згідно з рішенням місцевої влади, тариф на воду зросте з 47,28 до 57,54 грн, а водовідведення — з 25,08 до 31,14 грн за кубометр. Загальна вартість послуг збільшиться приблизно на 22,5% — з 72,36 до 88,68 грн за кубометр.

Платіжки можуть зрости й без нових тарифів

Побутові споживачі, які користуються водою за лічильником, повинні щомісяця передавати водоканалу актуальні показники. Якщо цього не робити споживання розрахують за середнім значенням враховуючи попередні періоди. Це може призвести до надлишкових нарахувань у платіжках.

Ще один важливий момент — своєчасна повірка лічильника води. Відповідальність за процедуру лежить безпосередньо на споживачу, тому міжповірочний період варто контролювати. Дізнатися дату повірки можна у технічному паспорті лічильника. Також часто про необхідність повірки споживачів попереджає водоканал.

Якщо не повірити лічильник у визначені строки, такий пристрій буде вважатися недійсним. Нарахування за воду буде проводитися за нормами споживання, а це зазвичай обходиться значно дорожче, ніж платити за показниками.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як зменшити витрати на комунальні послуги. Заощадити на електроенергії можна за допомогою двозонного лічильника, що дозволяє платити з 50% знижкою у нічний час. Також варто ліквідувати у будинку тепловтрати, щоб не переплачувати за опалення в холодний період.

Також Новини.LIVE писали, як отримати житлову субсидію, маючи непогашену заборгованість за комуналку. Для цього існує два варіанти дій. Зокрема, боржник може оформити договір про реструктуризацію заборгованості та надати відповідну довідку ПФУ.