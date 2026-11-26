Дети в школе. Фото: УНИАН

Сбор денег — распространенная практика, которая нередко приводит к спорам между родителями и директорами школ. Средства могут запрашиваться на ремонт класса, обновление мебели, охрану, хозяйственные нужды или обустройство укрытия для детей. Такие платежи нередко называют добровольными, но при этом требуют конкретные суммы и напоминают о неуплате.

Имеют ли право требовать от родителей деньги, объяснили специалисты "Центра правовой помощи", передают Новини.LIVE.

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Какие взносы родители могут делать добровольно

Законодательство четко и бескомпромиссно определяет правила для школ и родителей. Согласно статье 53 Конституции Украины, закон гарантирует право на бесплатное получение общего среднего образования в государственных и коммунальных учреждениях. В то же время статья 79 Закона Украины "Об образовании" разрешает школам получать благотворительные взносы.

Таким образом, денежная помощь на покупку новой мебели, оборудования, проведение ремонта или другие нужды учреждения предоставляется родителями исключительно по собственному желанию. Даже если большинство родителей согласились внести деньги, это не обязывает другие семьи присоединяться к сбору.

Юристы отмечают, что требование уплатить, например, 1 500 грн с каждой семьи под угрозой последствий за неуплату имеет признаки неправомерного принуждения.

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Кто должен финансировать ремонт и охрану

Развитие материально-технической базы государственных и коммунальных школ — обязанность не родителей детей, а учредителей учебных заведений. Школы получают бюджетное финансирование, которое используют в соответствии с утвержденными сметами и законодательством.

Руководство учреждения не имеет права перекладывать финансирование ремонтных работ на плечи родителей. Если в классе возникли проблемы с отоплением, повредился пол или произошли другие поломки, вопросом поиска средств должна заниматься исключительно администрация школы.

В то же время услуги охраны в школе могут финансироваться за счет законно полученных благотворительных взносов, но родители не обязаны ежемесячно сдавать деньги на охрану, например, по 200 грн.

Для сборов на обустройство укрытия и другие нужды безопасности детей действует аналогичный принцип.

Если деньги требует родительский комитет

Часто бывают случаи, когда взносы требует не администрация школы, а родительский комитет, однако такого права у него нет. Даже если на общем собрании было принято решение о финансовой помощи учреждению, это не создает обязательства для всех семей. Родители самостоятельно решают, вносить взнос или отказаться.

Признаки неправомерных действий:

установление обязательных ежемесячных платежей;

составление списков должников и давление на родителей;

публичное обсуждение семей, не сдавших деньги;

требования объяснять причины неуплаты;

угрозы ограничить участие ребенка в учебном процессе.

У родителей, не уплативших добровольный взнос, не возникает юридического долга перед школой, но при этом следует отличать такие сборы от платных услуг, которые заказываются на законных основаниях.

Куда жаловаться на поборы в школах

Если родители школьников получают уведомления от администрации или родительского комитета с признаками принуждения к уплате взноса, такие доказательства необходимо сохранять.

Защитить свои права родители могут различными способами, в зависимости от обстоятельств:

Обратиться к директору школы. Письменно уведомить руководство о принудительных сборах, если их организуют сотрудники или представители родительского комитета. Подать обращение к учредителю учебного заведения. Для государственных и коммунальных школ это может быть местный совет или другое уполномоченное учреждение. Можно попросить проверить обоснованность требований и использование бюджетных средств. Обратиться к образовательному омбудсмену. Служба рассматривает обращения о нарушении прав участников образовательного процесса. Жалобу можно подать через официальный электронный сервис. Сообщить в полицию. Это можно сделать при наличии признаков вымогательства денег, присвоения средств или других правонарушений. Обратиться в суд. Судебная защита возможна, если неправомерные действия привели к нарушению прав родителей или ребенка.

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