Діти в школі. Фото: УНІАН

Збори грошей поширена практика, яка нерідко призводить до суперечок між батьками та директорами шкіл. Кошти можуть просити на ремонт класу, оновлення меблів, охорону, господарські потреби або облаштування укриття для дітей. Такі платежі нерідко називають добровільними, але водночас вимагають конкретні суми та нагадують про несплату.

Чи мають право вимагати з батьків гроші, пояснили фахівці "Центру правової допомоги", передають Новини.LIVE.

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Які внески батьки можуть робити добровільно

Законодавство диктує правила для шкіл та батьків чітко та безкомпромісно. Згідно зі статтею 53 Конституції України, закон гарантує право на безоплатне здобуття загальної середньої освіти у державних та комунальних закладах. Водночас стаття 79 Закону України "Про освіту" дозволяє школам отримувати благодійні внески.

Таким чином, грошова допомога на купівлю нових меблів, обладнання, проведення ремонту чи інші потреби закладу, надається батьками лише за власним бажанням. Навіть, якщо більшість батьків погодилися здати гроші, це не зобов'язує інші сім'ї долучатися до збору.

Юристи зазначають, що вимога сплатити, наприклад, 1 500 грн із кожної родини під загрозою наслідків за несплату має ознаки неправомірного примусу.

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Хто має фінансувати ремонт та охорону

Розвиток матеріально-технічної бази державних та комунальних шкіл обов'язок не батьків дітей, а засновників закладів. Школи отримують бюджетне фінансування, яке використовують відповідно до затверджених кошторисів та законодавства.

Керівництво закладу не має права перекладати фінансування ремонтних робіт на плечі батьків. Якщо у класі виникли проблеми з опаленням, пошкодилася підлога або інші поломки, питанням пошуку грошей має займатися виключно адміністрація школи.

Водночас охоронні послуги у школі можуть фінансуватися коштом законно отриманих благодійних внесків, але батьки не зобов'язані щомісяця здавати гроші на охорону, наприклад, по 200 грн.

Для зборів на облаштування укриття та інші потреби безпеки дітей діє аналогічний принцип.

Якщо гроші вимагає батьківський комітет

Поширені випадки, коли внески вимагає не адміністрація школи, а батьківський комітет, однак такого права він не має. Навіть якщо на загальних зборах прийняли рішення про фінансову допомогу закладу, це не створює обов'язку для всіх сімей. Батьки самостійно вирішують робити внесок чи відмовитися.

Ознаки неправомірних дій:

встановлення обов'язкових щомісячних платежів;

складання списків боржників і тиск на батьків;

публічне обговорення сімей, які не здали гроші;

вимоги пояснювати причини несплати;

погрози обмежити участь дитини в навчанні.

У батьків, які не сплатили добровільний внесок, не виникає юридичного боргу перед школою, але разом з тим варто відрізняти такі збори від платних послуг, які замовляють на законних підставах.

Куди скаржитися на побори у школах

Якщо батьки школярів отримують повідомлення від адміністрації або батьківського комітету з ознаками примусу до сплати внеску, такі докази потрібно зберігати.

Захисти свої права батьки можуть різними способами, залежно від обставин:

Звернутися до директора школи. Письмово повідомити керівництво про примусові збори, якщо їх організовують працівники або представники батьківського комітету. Подати звернення засновнику закладу. Для державних і комунальних шкіл це може бути місцева рада або інша уповноважена установа. Можна попросити перевірити обґрунтованість вимог і використання бюджетних коштів. Звернутися до освітнього омбудсмена. Служба розглядає звернення щодо порушення прав учасників освітнього процесу. Скаргу можна подати через офіційний електронний сервіс. Повідомити поліцію. Це можна зробити за наявності ознак вимагання грошей, привласнення коштів або інших правопорушень. Звернутися до суду. Судовий захист можливий, якщо неправомірні дії призвели до порушення прав батьків або дитини.

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