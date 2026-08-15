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Главная Экономика Сбой в ПриватБанке: в украинцев возникли проблемы с оплатами

Сбой в ПриватБанке: в украинцев возникли проблемы с оплатами

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 13:00
В ПриватБанке произошел масштабный сбой: с какими проблемами столкнулись украинцы
Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 15 августа, произошел сбой в работе сервисов ПриватБанка. Граждане массово сообщали о проблемах с безналичными платежами. Осуществление покупок в супермаркетах стало затруднительным, поскольку платежи не поступали на счета. Специалисты оперативно приступили к устранению неполадок.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Что известно о сбое в ПриватБанке

В первой половине дня, 15 августа, украинцы начали массово жаловаться на проблемы с безналичными платежами. Оплатить покупки в магазине было почти нереально: некоторые операции вообще не выполнялись, другие же были успешными, но на счета получателей деньги не поступали.

То есть с карты сумма может списаться, а магазин оплату за товары не получит. Владельцам банковских счетов в таком случае придется ждать возврата средств, а срок — до 6 месяцев. Терминалы выдают чеки об отклонении транзакции.

Сбой в ПриватБанке: в украинцев возникли проблемы с оплатами - фото 1
Оплата в магазине Киева отклонена. Фото: Новини.LIVE

Что ответили в ПриватБанке

Представитель финансового учреждения написал в официальном Telegram-канале ПриватБанка, что возникли проблемы в работе нескольких сервисов. Однако специалисты оперативно приступили к исправлению ситуации, поэтому в ближайшее время возможность безналичной оплаты вернется в привычном формате.

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Гражданам стоит приготовиться к потенциальным очередям в супермаркетах и ​​захватить наличные деньги, ведь расплатиться за продукты другим способом не удастся. Желательно не пользоваться сервисами, пока в ПриватБанке официально не сообщат о возобновлении работы.

Ранее Новини.LIVE писали, что содержание фискальных чеков может измениться с 1 января 2027 года. Минфин планирует обновить требования к обязательным реквизитам в расчетных документах. В частности форма оплаты "ІНШЕ" исчезнет из перечня, останется только наличка и безналичный способ.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Укрпошта отменила требование предоставлять идентификационный код при оплате с банковских карт на сумму до 5 000 грн. Нововведение должно защитить персональные данные клиентов. Однако не во всех отделениях работники знают об изменениях.

ПриватБанк банки сбой банковские карты оплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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