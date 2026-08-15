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Головна Економіка Збій у ПриватБанку: в українців виникли проблеми з оплатами

Збій у ПриватБанку: в українців виникли проблеми з оплатами

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 13:00
У ПриватБанку стався масштабний збій: з якими проблемами стикнулися українці
Відділення ПриватБанку в Києві. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 15 серпня, відбувся збій у роботі сервісів ПриватБанку. Громадяни масово повідомляли про негаразди з безготівковими оплатами. Здійснення покупок у супермаркетах стало проблемним, оскільки платежі не надходили на рахунки. Фахівці оперативно взялися за виправлення ситуації.

Про це розповідає Новини.LIVE.

Що відомо про збій у ПриватБанку

В першій половині дня, 15 серпня, українці почали масово скаржитися на проблеми зі здійсненням безготівкових платежів. Оплатити покупки в магазині було майже нереально: деякі операції взагалі не виконувалися, інші були успішними, щоправда на рахунки отримувачів гроші не надходили.

Тобто з картки сума може списатися, а магазин оплату за товари не отримає. Власникам банківських рахунків у такому випадку доведеться чекати на повернення коштів, а термін — до 6 місяців. Термінали видають чеки про відхилення транзакції.

Збій у ПриватБанку: в українців виникли проблеми з оплатами - фото 1
Оплата в магазині Києва відхилена. Фото: Новини.LIVE

Що відповіли у ПриватБанку

Представник фінансової установи написав в офіційному Telegram-каналі ПриватБанку, що виникли проблеми в роботі кількох сервісів. Однак фахівці оперативно взялися за вирішення ситуації, тому найближчим часом можливість безготівкової оплати повернеться у звичному форматі.

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Громадянам варто приготуватися до потенційних черг у супермаркетах і захопити в собою готівку, адже розплатитися за продукти іншим способом не вдасться. Бажано не користуватися сервісами, поки в ПриватБанку офіційно не повідомлять про відновлення роботи.

Раніше Новини.LIVE писали, що зміст фіскальних чеків може змінитися з 1 січня 2027 року. Мінфін планує оновити вимоги до обов’язкових реквізитів у розрахункових документах. Зокрема форма оплати "ІНШЕ" зникне з переліку, залишиться лише готівка і безготівковий спосіб.

Також Новини.LIVE розповідали, що Укрпошта скасувала вимогу надавати ідентифікаційний код під час оплати з банківських карток на суму до 5 000 грн. Нововведення повинно захистити персональні дані клієнтів. Однак не у всіх відділеннях працівники знають про зміни.

ПриватБанк банки збій банківські карти оплата
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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