Сбой в Приватбанке 18 августа: почему не работают сервисы и когда их восстановят

Женщины проходят мимо отделения Приватбанка. Фото: Новини.LIVE

В финансовом учреждении Приватбанк официально подтвердили наличие технических сложностей, которые привели к временным перебоям в обслуживании клиентов. В частности, в настоящее время часть банковских услуг и онлайн-сервисов остается недоступной.

Об этом сообщил Приватбанк в социальной сети Threads, передают Новини.LIVE.

Что известно о сбое

В пресс-службе ПриватБанка заверили, что специалисты уже приступили к устранению неполадок и постепенно восстанавливают нормальную работу системы:

техническая команда устраняет причины сбоя в системе;

стабильная работа сервисов восстанавливается шаг за шагом

Сообщение ПриватБанка о сбое в социальной сети Threads. Фото: скриншот

Когда возобновится работа

В финансовом учреждении отмечают, что о возобновлении работы всех сервисов будет сообщено дополнительно. Однако отмечают, что работа недоступных сервисов уже постепенно восстанавливается.

Уже не первый сбой за неделю

В субботу, 15 августа, клиенты финансового учреждения массово сообщили о невозможности расплатиться картами. Технические проблемы коснулись как работы мобильного приложения, так и расчетов в торгово-сервисной сети.

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Из-за перебоев в обработке транзакций в супермаркетах и магазинах образовались очереди у касс, поскольку терминалы отказывались принимать оплату или работали со значительными задержками. Однако через несколько часов финансовое учреждение устранило все неполадки.

Что еще стоит знать

Кроме того, Новини.LIVE уже сообщали, что украинцы массово жаловались на проблемы с осуществлением безналичных платежей. Представители финансового учреждения Приватбанк сообщили, что возникли проблемы в работе нескольких сервисов. Было невозможно осуществить оплату через POS-терминалы и воспользоваться услугой перевода средств.

Также Новини.LIVE сообщали об изменении формы фискального чека уже со следующего года. В связи с этим представителям бизнеса стоит подготовиться к очередным изменениям в ближайшее время. Предыдущее масштабное обновление формы фискального чека состоялось 1 марта 2025 года.