Збій у Приватбанку 18 серпня: чому не працюють сервіси та коли відновлять

Жінки йдуть повз відділення Приватбанку. Фото: Новини.LIVE

У фінансовій установі Приватбанк офіційно підтвердили наявність технічних складнощів, які спричинили тимчасові перебої в обслуговуванні клієнтів. Зокрема, наразі залишається недоступною частина банківських послуг та онлайн-сервісів.

Про це повідомив Приватбанк в соціальній мережі Threads, передають Новини.LIVE.

Що відомо про збій

У пресслужбі ПриватБанку запевнили, що фахівці вже розпочали ремонтні роботи та поступово повертають функціонал до норми:

технічна команда усуває причини збою в системі;

стабільна робота сервісів відновлюється крок за кроком

Допис Приватбанку про збій в соціальній мережі Threads. Фото: скриншот

Коли відновлять роботу

У фінустанові зазначають, що про відновлення роботи усіх сервісів буде повідомлено додатково. Проте зазначають, що робота недоступних сервісів вже поступово повертається до роботи.

Вже не перший збій за тиждень

У суботу 15 серпня клієнти фінустанови масово повідомили про неможливість розрахуватися картками. Технічні складнощі торкнулися як роботи мобільного додатка, так і розрахунків у торговельно-сервісній мережі.

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Через перебої в обробці транзакцій у супермаркетах та магазинах виникли черги біля кас, оскільки термінали відмовлялися приймати оплату або працювали зі значними затримками. Проте за кілька годин сервіс фінустанова полагодив усі несправності.

Що ще варто знати

Крім того, Новини.LIVE вже розповідали, що українці масово скаржитились на проблеми зі здійсненням безготівкових платежів. Представники фінансової установи Приватбанк написали, що виникли проблеми в роботі кількох сервісів. Неможливо було здійснити оплату через POS-термінали та скористатись послугою переказу коштів.

Також Новини.LIVE повідомляли про зміну форми фіскального чека вже з наступного року. Через це представникам бізнесу варто приготуватися до чергових змін найближчим часом. Попереднє масштабне оновлення форми фіскального чека відбулося 1 березня 2025 року.