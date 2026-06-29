Изменения для украинцев с июля 2026 года: какие главные нововведения ждут граждан

Главные нововведения июля. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С июля 2026 года украинцев ждут значительные экономические и финансовые нововведения. Изменения не коснутся социальных стандартов или денежного обеспечения. Однако они затронут другие аспекты повседневной жизни наших граждан.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему следует готовиться украинцам в июле 2026 года.

Бензин и дизель на АЗС

Одним из главных нововведений июля считается переход на стандарты Европейского Союза в вопросе реализации топлива. В ближайшее время на АЗС будут продавать бензин и дизель с определенной долей биоэтанола, согласно закону об обязательном использовании жидкого биотоплива в транспортной отрасли.

Содержание этилового спирта не может быть менее 7%. Эксперты единодушно сходятся во мнении, что никакого негативного воздействия на двигатели автомобилей это нововведение не повлечет. Кроме того, на заправках появятся новые обозначения топлива: Е5, Е10 и В7 вместо привычных марок А-95 и А-92.

"Бензин не подорожает после введения обязательного добавления биоэтанола. Уже сегодня часть сетей реализует такое топливо без повышения цены, а в отдельных случаях оно даже дешевле", — отметили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

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Условия программы "єОселя"

Со второй половины июля льготная ипотечная ставка 3% станет доступна большему количеству украинцев. В действующий перечень категорий лиц будут включены:

ветераны войны;

ветераны с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших воинов.

Они смогут взять кредит на покупку жилья в рамках государственной программы "єОселя" на максимально выгодных условиях. До 17 июля для ветеранов действуют стандартные правила: ставка 7% годовых в течение первых 10 лет, после чего показатель возрастает до 10% годовых.

Пенсионная реформа в Украине

В июле 2026 года украинцам обещали представить окончательный вариант пенсионной реформы. Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал несколько потенциальных ключевых предложений:

повышение минимального денежного обеспечения пенсионеров до уровня фактического прожиточного минимума;

отмена специальных выплат — "клановых" пенсий;

введение справедливого расчета суммы для всех получателей;

пересмотр формулы индексации пенсий.

По словам народного депутата, пенсионная реформа должна сделать механизм социальной поддержки пенсионеров более справедливым и соответствующим реальным потребностям украинцев. Окончательной даты презентации реформы нет, однако мероприятие ожидается в начале июля 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине утвердили снижение налоговой нагрузки на украинцев, сдающих жилье в аренду. С 1 января 2027 года они будут платить 10% от дохода вместо 23%. Это должно помочь стимулировать граждан выполнять финансовые обязательства.

Также Новини.LIVE сообщали, что внутренне перемещенных лиц могут выселить из общежития или коммунальной квартиры. Новым основанием для этого стало нежелание искать работу в течение трех месяцев. Речь идет о лицах трудоспособного возраста.