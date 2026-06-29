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Головна Економіка Ринок пального, єОселя і пенсійна реформа: які головні нововведення липня

Ринок пального, єОселя і пенсійна реформа: які головні нововведення липня

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 10:15
Зміни для українців з липня 2026 року: які головні нововведення чекають громадян
Головні нововведення липня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українців чекають вагомі економічні та фінансові нововведення з липня 2026 року. Зміни не торкнуться соціальних стандартів чи грошового забезпечення. Однак вони зачеплять інші сторони побутового життя наших громадян.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у липні 2026 року.

Бензин і дизель на АЗС

Одним із головних нововведень липня вважається перехід на стандарти Європейського Союзу в питанні реалізації пального. Найближчим часом на АЗС продаватимуть бензин і дизель з певною часткою біоетанолу, згідно з законом про обов’язкове використання рідкого біопалива в галузі транспорту.

Вміст етилового спирту не може бути меншим 7%. Експерти одноголосно сходяться на думці, що жодного негативного впливу на двигуни автомобілів це нововведення не спричинить. Плюс на заправках з’являться нові позначення ресурсів: Е5, Е10 та В7 замість звичних марок А-95 та А-92.

"Бензин не подорожчає після запровадження обов’язкового додавання біоетанолу. Вже сьогодні частина мереж реалізує таке пальне з без зростання ціни, а в окремих випадках воно навіть дешевше", — зазначили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

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Умови програми "єОселя"

З другої половини липня пільгова іпотечна ставка 3% стане доступна більшій кількості українців. До чинного переліку категорій осіб будуть долучені:

  • ветерани війни;
  • ветерани з інвалідністю внаслідок війни;
  • члени сімей загиблих воїнів.

Вони зможуть взяти кредит на купівлю житла в межах державної програми "єОселя" на максимально вигідних умовах. До 17 липня для ветеранів діють стандартні правила: ставка 7% річних протягом перших 10 років, після чого показник зростає до 10% річних.

Пенсійна реформа в Україні

У липні 2026 року українцям обіцяли представити остаточний варіант пенсійної реформи. Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив кілька потенційних ключових пропозицій:

  • підвищення мінімального грошового забезпечення пенсіонерів до рівня фактичного прожиткового мінімуму;
  • скасування спеціальних виплат — "кланових" пенсій;
  • запровадження справедливого розрахунку суми для всіх отримувачів;
  • перегляд формули індексації пенсій.

За словами народного депутата, пенсійна реформа повинна зробити механізм соціальної підтримки пенсіонерів більш справедливим і відповідним до реальних потреб українців. Остаточної дати презентації реформи немає, однак подія очікується на початку липня 2026 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні затвердили зниження податкового навантаження на українців, які здають житло в оренду. З 1 січня 2027 року вони будуть сплачувати 10% з доходу замість 23%. Це повинно допомогти стимулювати громадян виконувати фінансове зобов’язання.

Також Новини.LIVE розповідали, що внутрішньо переміщених осіб можуть виселити з гуртожитку чи комунальної квартири. Новою підставою для цього стало несприяння своїй зайнятості протягом трьох місяців. Йдеться про осіб працездатного віку.

пенсії пальне єОселя
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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