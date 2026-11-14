Рыбаки у водоема. Фото: УНИАН

В Украине для рыбаков действуют как общие ограничения и правила, так и региональные запреты на вылов редких видов рыб. Даже случайно пойманная рыба может обернуться крайне неприятными финансовыми последствиями. За некоторые экземпляры рыбоохранный патруль может выписать штраф в размере 14 000 грн за каждую пойманную особь.

Об одном из редких и ценных обитателей водоемов рассказал Одесский рыбоохранный патруль, передают Новини.LIVE.

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Какой рыбы следует избегать рыбакам

Черноморский лосось — ценная рыба семейства лососевых, занесенная в Красную книгу Украины. Численность популяций активно сокращается, поэтому этот вид имеет статус "исчезающего" и находится под усиленной охраной государства.

Где можно встретить и как распознать черноморского лосося

Эта рыба распространена в бассейне Черного моря и связанных с ним реках. В Одесской области ее можно встретить в северо-западной части Черного моря, вблизи побережья Одессы, а также в районе Дуная и его устья.

Как объясняют специалисты, черноморский лосось относится к проходным рыбам и большую часть жизни проводит в море, а для размножения заходит в пресноводные реки.

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Черноморский лосось обладает рядом характерных особенностей, по которым его легко узнать. В частности, это удлиненное крепкое тело, относительно небольшая голова, большой рот с зубами и жировой плавник между спинным и хвостовым плавниками.

При благоприятных условиях этот вид рыбы может вырастать до 110 см и набирать до 24 кг живого веса, но в основном встречаются взрослые особи длиной не более 50 см.

Какие штрафы грозят рыбакам

Государство охраняет этот вид рыбы, поэтому за незаконный вылов предусмотрена административная, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность.

Но прежде всего браконьеру придется выплатить компенсацию за незаконный вылов: 14 000 грн за каждую рыбу. Поймали 5-10 особей данного вида — готовьте от 70 000 до 140 000 грн.

Если лосось случайно попал на крючок

Если во время рыбалки на крючок случайно попал этот редкий экземпляр, его нужно осторожно освободить. При этом нельзя сдавливать тело рыбы и прикасаться к ее жабрам, а руки перед контактом рекомендуется увлажнить.

Непреднамеренно пойманный лосось, которого рыбак решит оставить себе, все равно будет считаться основанием для применения финансовых санкций и привлечения к ответственности.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что с 1 ноября вступило в силу сезонное ограничение для рыбаков. Запрещается вылов рыбы возле зимовальных ям. Для нарушителей предусмотрены штрафы и компенсация за выловленные экземпляры.

Также Новини.LIVE писали, что рыбаков могут оштрафовать на 51 000 грн. Обычно такая сумма предусмотрена за грубые нарушения, нанесшие значительный ущерб. Например, если для ловли рыбы использовался электрический ток.