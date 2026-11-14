Рибалки біля водойми. Фото: УНІАН

В Україні для рибалок діють як загальні обмеження та правила, так і регіональні заборони на вилов рідкісних видів риби. Навіть випадково спіймана рибина може обернутися вкрай неприємними фінансовими наслідками. За деякі екземпляри рибоохоронний патруль може виписати квитанцію на 14 000 грн за кожну спійману особину.

Про одного із рідкісних та цінних жителів водойм розповів Одеський рибоохоронний патруль, передають Новини.LIVE.

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Якої риби варто уникати рибалкам

Лосось чорноморський — цінна риба родини лососевих, занесена до Червоної книги України. Чисельність популяцій активно скорочується, тому цей вид має статус "зникаючого" та посилено охороняється державою.

Де можна зустріти та як упізнати лосося чорноморського

Ця риба поширена в басейні Чорного моря та пов'язаних із ним річках. На Одещині її можна зустріти в північно-західній частині Чорного моря, поблизу узбережжя Одеси, а також у районі Дунаю та його гирла.

Як пояснюють фахівці, лосось чорноморський належить до прохідних риб й більшу частину життя він проводить у морі, а для розмноження заходить у прісноводні річки.

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Лосось чорноморський має низку характерних особливостей, за якими його можна легко впізнати. Зокрема, це видовжене міцне тіло, відносно невелика голова, великий рот із зубами та жировий плавець між спинним та хвостовим плавцями.

За сприятливих умов цей вид риби може виростати до 110 см та набирати до 24 кг живої ваги, але переважно зустрічаються дорослі особини довжиною не більше 50 см.

Як штрафи загрожують рибалкам

Держава охороняє цей вид риби, тому за незаконний вилов передбачена адміністративна, а в деяких випадках навіть кримінальна відповідальність.

Та перш за все браконьєру доведеться виплатити компенсацію за незаконне добування: 14 000 грн за кожну рибину. Спіймали 5-10 особин даного виду — готуйте від 70 000 до 140 000 грн.

Якщо лосось випадково потрапив на гачок

Якщо під час риболовлі на гачок випадково потрапив цей рідкісний екземпляр, його потрібно обережно звільнити. При цьому не можна стискати тіло риби та торкатися її зябер, а руки перед контактом рекомендується зволожити.

Ненавмисно спійманий лосось, якого рибалка вирішить залишити собі, все одно буде вважатися підставою для застосування фінансових санкцій та притягнення до відповідальності.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що з 1 листопада почало діяти сезонне обмеження для рибалок. Забороняється вилов риби біля зимувальних ям. Для порушників передбачені штрафи та компенсація за виловлені екземпляри.

Також Новини.LIVE писали, що рибалок можуть штрафувати на 51 000 грн. Зазвичай така сума передбачена за грубі порушення, що завдали значної шкоди. Наприклад, якщо для вилову риби використовували електрострум.