Мужчина отпускает рыбу в воду. Фото: УНИАН

Любительская рыбалка — излюбленное хобби и страсть многих украинцев, однако для рыболовов действуют четкие нормы вылова и другие правила. В некоторых случаях даже небольшой улов может обернуться штрафом, поэтому прежде чем отправляться на водоем, стоит проанализировать все возможные риски для кошелька и обеспечить себе приятно проведенное время без претензий со стороны рыбоохранного патруля.

О правилах и запретах сообщает информационный ресурс о рыбалке в Украине FishingUKR, передают Новини.LIVE.

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Сколько рыбы разрешено вылавливать

Согласно действующим "Правилам любительского рыболовства", в 2026 году один человек может выловить до 3 кг рыбы в сутки. Кроме того, рыбак имеет право на так называемую трофейную рыбу, если ее вес превышает общий лимит.

Например, если рыболов поймал 2,8 кг рыбы, а затем вытащил щуку весом 4 кг разрешенного размера, он может забрать ее, ведь улов считается законным.

Нормы вылова щуки, судака, карася и карпа

Для большинства популярных обитателей водоемов все же действует правило — не более 3 кг и трофейная рыба, если она имеет минимально допустимый размер.

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Норма распространяется на следующие виды:

карась;

карп;

лещ;

плотва;

окунь;

судак;

щука;

сом;

лин и другие разрешенные виды.

Однако рыболовам следует быть внимательными и не класть в садки каждую рыбу, ведь нужно следить не только за общим весом улова, но и за длиной добычи. Если на крючок попала рыба меньше установленного минимального размера, ее необходимо отпустить.

Например, минимально разрешенный размер для вылова щуки составляет 50 см, судака обыкновенного — 42 см, а для леща и сазана — 35 см.

Когда штрафуют даже за 1 кг рыбы

Даже минимальный улов не гарантирует, что у рыбака не возникнут проблемы с законом, ведь в некоторых случаях нарушением считается сам факт рыбалки в запрещенных местах или с использованием запрещенных снастей.

В частности, штраф можно получить за:

рыбалку во время нерестового запрета в закрытом месте;

ловлю на зимовальной яме;

использование сетей;

вылов рыбы меньшего, чем допустимый, размера;

превышение разрешенного количества крючков;

ловлю с лодки в запретный период.

Нарушителей не только штрафуют, но и конфискуют улов, а также начисляют компенсацию за незаконный вылов рыбы, размер которой может достигать нескольких тысяч гривен за каждую пойманную особь.

Как избежать штрафа во время рыбалки

Перед выходом на водоем необходимо позаботиться о соблюдении установленных правил, в частности, у рыболова должны быть средства измерения веса и длины улова.

Также рекомендуется:

взвешивать весь улов;

измерять длину рыбы;

проверять региональные запреты;

не превышать суточную норму в 3 кг;

оставлять себе только разрешенную добычу.

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