Чоловік відпускає рибу у воду. Фото: УНІАН

Любительська риболовля — улюблене хобі та пристрасть багатьох українців, однак для рибалок діють чіткі норми вилову та інші правила. У певних випадках навіть невеликий улов може обернутися штрафом, тому перш ніж вирушати на водойму варто проаналізувати всі можливі ризики для гаманця та забезпечити собі гарно проведений час без претензій від рибоохоронного патруля.

Про правила та заборони повідомляє інформаційний ресурс про риболовлю в Україні FishingUKR, передають Новини.LIVE.

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Скільки риби дозволено забирати

Згідно з чинними "Правилами любительського рибальства", у 2026 році одна людина може виловити до 3 кг риби на добу. Крім цього рибалка має право на так звану трофейну рибину, якщо її вага перевищує загальний ліміт.

Наприклад, якщо рибалка спіймав 2,8 кг риби, а потім витягнув щуку вагою 4 кг дозволеного розміру, він може забрати її, адже улов вважається законним.

Норми вилову щуки, судака, карася та коропа

Для більшості популярних мешканців водойм діє все ж те правило — не більше 3 кг та трофейна рибина, якщо вона мінімально допустимого розміру.

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Норма поширюється на такі види:

карась;

короп;

лящ;

плітка;

окунь;

судак;

щука;

сом;

лин та інші дозволені види.

Однак рибалкам варто бути уважними та не класти у садки кожну рибину, адже слідкувати потрібно не тільки за загальною вагою улову, а й за довжиною здобичі. Якщо на гачок потрапила рибина менша за встановлений мінімальний розмір, її необхідно відпустити.

Наприклад, мінімально дозволений розмір для вилову щуки становить 50 см, судака звичайного — 42 см, а для ляща та сазана — 35 см.

Коли штрафують навіть за 1 кг риби

Навіть мінімальний улов не гарантує, що рибалка не матиме проблем із законом, адже у деяких випадках порушенням вважається сам факт риболовлі на заборонених локаціях або із застосуванням заборонених знарядь.

Зокрема, штраф можна отримати за:

риболовлю під час нерестової заборони у закритому місці;

ловлю на зимувальній ямі;

використання сіток;

вилов риби меншої за допустимий розмір;

перевищення дозволеної кількості гачків;

ловлю з човна у заборонений період.

Порушників не тільки штрафують, а й конфісковують улов та нараховують компенсацію за незаконний вилов риби, розмір якої може сягати кількох тисяч гривень за кожну спійману особину.

Як уникнути штрафу під час риболовлі

Перед виходом на водойму необхідно подбати про дотримання встановлених правил, зокрема, рибалка повинен мати засоби вимірювання ваги та довжини улову.

Також рекомендується:

зважувати весь улов;

вимірювати довжину риби;

перевіряти регіональні заборони;

не перевищувати добову норму у 3 кг;

залишати собі лише дозволену здобич.

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Крім того, Новини.LIVE писали, що штрафи для рибалок можуть сягати 51 000 грн. Це стосується незаконного вилову риби, зокрема із застосуванням заборонених знарядь. В окремих випадках передбачена навіть кримінальна відповідальність.