Мужчина с рыболовными снастями. Фото: УНИАН

Наступление осенне-зимнего сезона не страшит любителей рыбалки, но прежде чем начать "охоту" за трофеями, следует учитывать важные региональные и сезонные запреты, нарушение которых грозит немалыми штрафами. Например, в ноябре в четырех областях действуют ограничения на вылов ценной рыбы в связи с началом нереста, во время которого этот вид особенно уязвим для браконьерства.

Какую рыбу и где запрещено ловить, сообщили в Госрыбагентстве, передают Новини.LIVE.

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Какую рыбу запретили ловить и почему

Начиная с 10 октября 2026 года в водоемах Карпатского региона действует сезонный запрет на вылов ручьевой форели, которую также называют пстругом. Данный вид относится к ценным аборигенным представителям лососевых.

Ограничение на вылов ручьевой форели ввели в связи с началом нереста, который приходится на осенне-зимний период. Цель таких мер — сохранить надлежащее состояние среды обитания, путей миграции рыбы и мест ее естественного воспроизводства.

"Период нереста — это самое ответственное время для воспроизводства популяции форели. Инстинкт размножения делает эту "королевскую" рыбу абсолютно беззащитной перед угрозами, особенно перед браконьерством", — подчеркнул глава Госрыбагентства Игорь Клименок.

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В каких регионах действует запрет

Ограничения на вылов ручьевой форели распространяются на водоемы четырех областей Украины:

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Черновицкой.

Рыбакам запрещено ловить ручьевую форель до 1 марта 2026 года.

Наказание за незаконный вылов

Недобросовестным рыболовам, которые проигнорируют запрет и будут ловить этот вид рыбы в период нереста, грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Кроме того, законодательством предусмотрена процедура возмещения убытков рыбному хозяйству. То есть за каждую незаконно пойманную рыбу придется заплатить фиксированную "таксу" — 7 225 грн. Если рыбака поймают, например, с 5 особями ручьевой форели, придется выложить более 36 000 грн.

В Госрыбагентстве предупредили, что на период запрета на вылов ручьевой форели усилена работа рыбоохранных патрулей, поэтому рыбакам лучше воздержаться от "искушения" и дождаться снятия ограничений.

На что еще стоит обратить внимание

Недавно Новини.LIVE предупреждали, что рыбаков могут оштрафовать на 14 000 грн. Такая сумма компенсации предусмотрена за вылов черноморского лосося, занесенного в Красную книгу Украины. Установленная ставка применяется к каждой незаконно выловленной особи.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ноябре в Украине разрешен лов раков. Однако украинцам следует учитывать суточные ограничения в количестве 30 раков и использовать только законные способы ловли. Компенсация за одного незаконно добытого рака составляет 3 332 грн.