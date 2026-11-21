Чоловік з риболовними снастями. Фото: УНІАН

Настання осінньо-зимового сезону не страшить любителів риболовлі, але перш ніж почати "полювання" за трофеями варто зважати на важливі регіональні та сезонні заборони, порушення яких загрожує чималими штрафами. Наприклад, у листопаді в чотирьох областях діють обмеження на вилов цінної риби через початок нересту, під час якого цей вид особливо вразливий до браконьєрства.

Яку рибу та де забороняється виловлювати, повідомили у Держрибагентстві, передають Новини.LIVE.

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Яку рибу заборонили ловити та чому

Починаючи з 10 жовтня 2026 року у водоймах Карпатського регіону діє сезонна заборона на вилов струмкової форелі, яку також називають пстругом. Даний вид належить до цінних аборигенних представників лососевих.

Обмеження на вилов струмкової форелі запровадили через початок нересту, який припадає на осінньо-зимовий період. Мета таких заходів зберегти належний стан середовища існування, шляхів міграції риби та місць її природного відтворення.

"Період нересту – це найвідповідальніший час для відтворення популяції форелі. Інстинкт розмноження робить цю "королівську" рибу абсолютно беззахисною перед загрозами, особливо перед браконьєрством", — наголосив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

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У яких регіонах діє заборона

Обмеження на вилов струмкової форелі поширюються на водойми чотирьох областей України:

Закарпатської;

Івано-Франківської;

Львівської;

Чернівецької.

Рибалкам заборонено ловити струмкову форель до 1 березня 2026 року.

Покарання за незаконний вилов

Недобросовісним рибалкам, які проігнорують заборону та ловитимуть цей вид риби у період нересту, загрожує як адміністративна, так кримінальна відповідальність.

Додатково законодавством передбачена процедура відшкодування збитків рибному господарству. Тобто за кожну незаконно спійману рибину доведеться заплатити фіксовану "таксу" — 7 225 грн. Якщо рибалку спіймають, наприклад, з 5 особинами пструга, доведеться викласти понад 36 000 грн.

У Держрибагентстві попередили, що на період заборони вилову струмкової форелі посилено роботу рибоохоронних патрулів, тому рибалкам краще утриматися від "спокуси" та дочекатися зняття обмежень.

На що ще варто звернути увагу

Нещодавно Новини.LIVE попереджали, що рибалок можуть оштрафувати на 14 000 грн. Така сума компенсації передбачена за вилов чорноморського лосося, якого занесено до Червоної книги України. Встановлена такса застосовується до кожної незаконно виловленої особини.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у листопаді в Україні дозволений вилов раків. Однак українцям варто враховувати добові обмеження у кількості 30 раків та використовувати лише законні способи вилову. Компенсація за одного незаконно добутого рака становить 3 332 грн.