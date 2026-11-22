Рождественская ярмарка в Европе. Фото: Pexels

Планируя отдых за границей на Рождество и Новый год, украинцам стоит рассмотреть нестандартные варианты европейских ярмарок. Некоторые направления предлагают уникальную развлекательную программу и незабываемую атмосферу. Например, в Нидерландах рождественские мероприятия проходят в пещере, возраст которой составляет 900 лет, а в Германии гостей приглашают присоединиться к празднованию прямо под железнодорожным виадуком.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный сайт Travel Off Path.

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Рождество в пещере Нидерландов

В городе Валкенбург на юго-востоке Нидерландов в течение ноября-декабря можно насладиться глинтвейном в 900-летней пещере. Там ежегодно проходит рождественская ярмарка с традиционными киосками, где продают еду, напитки и сувениры. Чтобы посетить три основные подземные достопримечательности, хватит около 44 долларов.

Вход на локацию в 2026 году стоит примерно 10-13 долларов, за глинтвейн придется заплатить 5 долларов, а кольцо рождественской колбасы обойдется в 7-9 долларов. Два основных пещерных рынка открыты до 30 декабря, а третий будет доступен посетителям до 3 января 2027 года.

Праздничная поездка в Швейцарию

Одна из самых грандиозных ярмарок проходит в курортном городе Монтре на берегу Женевского озера. Изюминкой этого мероприятия является шоу под названием "Летающий Санта" — он путешествует по ночному небу на санях, запряженных оленями, и развлекает посетителей.

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Добраться до Монтре можно прямым поездом из Женевы, поездка в одну сторону стоит около 25 долларов при условии предварительного бронирования. За обед в недорогом ресторане придется отдать до 30 долларов, а катание на колесе обозрения обойдется в 10 долларов.

Ярмарка под железнодорожным виадуком

Еще одно место с невероятной атмосферой — Равеннское ущелье в Германии. Это живописный горный каньон длиной около 4 километров на юго-западе страны. Рождественскую ярмарку устраивают под 40-метровым виадуком железной дороги Гелленталь, арки которого по случаю праздника подсвечивают гирляндами и фонарями.

Рождественская ярмарка под виадуком. Фото: Hochschwarzwald

Трансфер для посетителей бесплатный в обе стороны при наличии входного билета, который стоит 10 долларов вечером или 8 долларов днем. За глинтвейн нужно заплатить около 4 долларов, за колбаски — 7 долларов, за горячее блюдо — 12 долларов.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Амстердаме хотят повысить туристический сбор с 1 января 2027 года. Вместо 12,5% от стоимости проживания гости города будут платить 16%. Это изменение якобы поможет контролировать туристический поток и уменьшит количество желающих посетить столицу Нидерландов.

Также Новини.LIVE рассказывали, где украинцы могут провести зимний отпуск. Если хочется поехать на курорт по системе "все включено", стоит выбрать Египет. Проживание в отеле в течение пяти дней обойдется как минимум в 20 000 грн, что является довольно бюджетным вариантом.