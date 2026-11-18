Люди на улице в Амстердаме. Фото: Pexels

Украинцы в основном предпочитают отдых на курортах, но некоторые туристы ищут более ярких впечатлений от путешествий. Они могут отправиться в Амстердам — столицу Нидерландов, где местные власти пытаются бороться с чрезмерным наплывом гостей. Для этого в ноябре было принято решение о повышении туристического сбора с 1 января 2027 года на несколько евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание The Independent.

Реклама

Новый туристический сбор в Амстердаме

По состоянию на ноябрь 2026 года иностранцы должны уплачивать специальный сбор за проживание в Амстердаме — 12,5% от стоимости поселения в отелях, хостелах, апартаментах, гостевых домах, кемпингах, объектах типа B&B, краткосрочном жилье и пр.

Это необходимо для контроля туристических потоков, ведь город давно борется с чрезмерным количеством отдыхающих. Однако нынешняя ставка оказалась малоэффективной, поэтому с 1 января 2027 года ее повысят до 16%. Туристический налог в столице Нидерландов является самым высоким среди всех европейских стран.

"Местные жители и чиновники отмечают, что высокая привлекательность города создает "значительную нагрузку на общественное пространство, качество жизни и городскую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Сколько придется тратить туристам

Налог взимается со стоимости проживания. Если человек поселится в гостиничном номере за 200 евро в сутки, то должен будет заплатить "сверху" еще 20,66 евро туристического сбора. А отдых в течение пяти дней обойдется в дополнительные 100 евро.

В 2027 году, когда ставка повысится до 16%, одна ночь будет стоить 26,45 евро, а за пять ночей иностранец потратит уже на 30 евро больше, чем по нынешнему тарифу.

В то же время некоторые представители туристической индустрии и оппозиционных партий раскритиковали решение об увеличении налоговой ставки.

По словам члена городского совета Майрона фон Герхардта, сбор в размере 16% может привести к хаосу на улицах, поскольку туристы будут "бродить по городу, шуметь и мешать местным жителям".

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие европейские рождественские ярмарки стоит выбрать украинцам для зимней поездки. Одно из ближайших мест — город Сибиу (Румыния), где мероприятие продлится до 3 января 2027 года. Альтернативное направление — ярмарка "Christmas at Liseberg" в шведском Гетеборге.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит отдых на аттракционах в Буковеле. Цены на горнолыжном курорте выросли с зимы 2025 года. Например, катание на родельбане обходилось туристам в 700 грн с человека, а по состоянию на ноябрь 2026 года нужно заплатить 1000 грн.