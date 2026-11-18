Люди на вулиці в Амстердамі. Фото: Pexels

Українці здебільшого обирають відпочинок на курортах, але деякі туристи шукають більш яскравих вражень від подорожей. Вони можуть їхати в Амстердам — столицю Нідерландів, де місцева влада намагається боротися з надмірною кількістю гостей. Для цього в листопаді ухвалили рішення про підвищення туристичного збору з 1 січня 2027 року на кілька євро.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання The Independent.

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Новий туристичний збір в Амстердамі

Станом на листопад 2026 року іноземці повинні сплачувати спеціальний збір за проживання в Амстердамі — 12,5% від вартості поселення в готелях, хостелах, апартаментах, гостьових будинках, кемпінгах, об’єктах типу B&B, короткостроковому житлі тощо.

Це потрібно для контролю туристичних потоків, адже місто давно бореться з надмірною кількістю відпочивальників. Однак нинішня ставка виявилася малоефективною, тому з 1 січня 2027 року її підвищать до 16%. Туристичний податок у столиці Нідерландів є найвищим серед усіх європейських країн.

"Місцеві жителі та посадовці наголошують, що висока привабливість міста створює "значне навантаження на громадський простір, якість життя та міську інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.

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Скільки доведеться витрачати туристам

Податок застосовують на вартість проживання. Якщо людина поселиться у готельному номері за 200 євро/ніч, то повинна заплатити "зверху" ще 20,66 євро туристичного збору. А відпочинок протягом п’яти днів обійдеться у додаткових 100 євро.

У 2027 році, коли ставка підвищиться до 16%, одна ніч буде коштувати 26,45 євро, а за п’ять ночей іноземець витратить уже на 30 євро більше, ніж за нинішнім тарифом.

Водночас деякі представники туристичної індустрії та опозиційних партій розкритикували рішення про збільшення податкової ставки.

За словами члена міської ради Майрона фон Герхардта, збір у розмірі 16% може призвести до хаосу на вулицях, бо туристі будуть "блукати містом, шуміти і заважати місцевим жителям".

Що ще варто знати українцям

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