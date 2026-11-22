Різдвяний ярмарок у Європі. Фото: Pexels

Плануючи відпочинок за кордоном на Різдво і Новий рік, українцям варто розглянути нестандартні варіанти європейських ярмарок. Деякі напрямки пропонують унікальну розважальну програму і незабутню атмосферу. Наприклад, у Нідерландах різдвяні атракції проводять у 900-річній печері, а в Німеччині гостей запрошують доєднати до святкування прямо під залізничним віадуком.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований сайт Travel Off Path.

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Різдво в печері Нідерландів

У місті Валкенбург на південному сході Нідерландів протягом листопада-грудня можна смакувати глінтвейном у 900-річній печері. Там щорічно проводять різдвяний ярмарок із традиційними кіосками, де продають їжу, напої та сувеніри. Щоб відвідати три основні підземні атракції, вистачить близько 44 доларів.

Вхід на локацію у 2026 році коштує орієнтовно 10-13 доларів, за глінтвейн доведеться заплатити 5 доларів, а кільце різдвяної ковбаски обійдеться у 7-9 доларів. Два основні печерні ринки відкриті до 30 грудня, а третій буде доступний відвідувачам до 3 січня 2027 року.

Святкова поїздка у Швейцарію

Один із найбільш грандіозних ярмарок проводять у курортному місті Монтре на березі Женевського озера. Родзинкою цього дійства є шоу під назвою "Літаючий Санта" — він подорожує нічним небом на санях, запряжених оленями, і веселить відвідувачів.

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Дістатися до Монтре можна прямим потягом із Женеви, поїздка в одну сторону коштує близько 25 доларів за умови попереднього бронювання. За обід у недорогому ресторані доведеться віддати до 30 доларів, а катання на колесі огляду обійдеться у 10 доларів.

Ярмарок під залізничним віадуком

Ще одна локація з неймовірною атмосферою — Равеннська ущелина в Німеччині. Це мальовничий гірський каньйон довжиною близько 4 кілометрів на південному заході країни. Різдвяний ярмарок проводять під 40-метровим віадуком залізниці Гелленталь, арки якого з нагоди свята підсвічують гірляндами і ліхтарями.

Різдвяний ярмарок під віадуком. Фото: Hochschwarzwald

Трансфер для відвідувачів безплатний в обидві сторони за умови наявності вхідного квитка, який коштує 10 доларів ввечері або 8 доларів у післяобідню пору. За глінтвейн потрібно заплатити близько 4 доларів, за ковбаски — 7 доларів, за гарячу страву — 12 доларів.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Амстердамі хочуть підвищити туристичний збір з 1 січня 2027 року. Замість 12,5% вартості проживання гості міста витрачатимуть 16%. Зміна нібито допоможе контролювати туристичний потік і зменшить кількість охочих відвідати столицю Нідерландів.

Також Новини.LIVE розповідали, де українці можуть провести зимову відпуску. Якщо хочеться поїхати на курорт за системою "все включено", варто обрати Єгипет. Проживання у готелі протягом п’яти днів обійдеться щонайменше у 20 000 грн — це доволі бюджетний варіант.