Ребенок в колыбели. Фото: Новини.LIVE

Демографическая ситуация в Украине остается нестабильной. Только за первое полугодие 2026 года родилось всего 73 292 ребенка, что на 16 % меньше, чем в прошлом году, и вдвое ниже довоенных показателей. На одно рождение в настоящее время приходится в среднем 3,5 смертей, а коэффициент рождаемости упал ниже единицы. Поэтому Верховная Рада может рассмотреть вопрос о значительных выплатах как новоиспеченным родителям, так и тем, кто планирует пополнить семью другими детьми.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на карточку законопроекта № 16 229.

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Сколько предлагают платить родителям

Законопроект предусматривает отказ от одинаковых для всех выплат и вводит прогрессивную шкалу. Всю сумму не будут выплачивать сразу. Ее разделят на стартовый платеж в размере 150 000 гривен и ежемесячные выплаты.

За первого ребенка государство выплатит 300 000 гривен. Первую половину выплатят сразу при рождении, а остаток — по 6250 гривен ежемесячно в течение двух лет. За второго ребенка — 600 000 гривен. Здесь также 150 000 гривен при рождении и по 12 500 гривен ежемесячно в течение трех лет. За третьего и каждого последующего ребенка можно получить до 1 200 000 гривен. 150 000 гривен сразу и по 17 500 гривен ежемесячно в течение пяти лет.

Что предлагают семьям защитников

Отдельное внимание уделяется семьям военнослужащих и участников боевых действий. Помимо базовой помощи, им предлагают доплачивать еще 1 000 000 гривен на каждого ребенка: 280 000 гривен единовременно и по 20 000 гривен ежемесячно в течение трех лет.

Таким образом, совокупная поддержка для военных составит более:

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1,3 миллиона гривен за первенца;

1,6 миллиона гривен за второго ребенка;

2,2 миллиона гривен за третьего и последующих детей.

Если служат оба родителя, оформить деньги сможет совершеннолетний родственник, который ухаживает за малышом. Выплаты не прекратятся даже в случае увольнения военнослужащего, попадания в плен, пропажи без вести или гибели. Главное, чтобы получатель постоянно проживал в Украине.

Как можно будет воспользоваться деньгами

Невыплаченный остаток ежемесячного пособия семьям разрешат забрать досрочно в безналичной форме для приобретения или строительства недвижимости, первоначального взноса или погашения ипотеки. Однако ребенок должен обязательно получить долю собственности в этом жилье.

Кроме того, в законопроекте говорится еще о нескольких важных гарантиях:

Детские деньги не будут учитываться в совокупном доходе при оформлении субсидий и льгот, а взыскивать их за долги будет запрещено. Натуральную помощь «пакет малыша» сохранят в полном объеме. Закон о госбюджете не сможет уменьшать размер этих выплат.

Когда начнут поступать выплаты

Законопроект находится на стадии рассмотрения. В случае его принятия новые правила могут вступить в силу не ранее 1 января 2028 года. По предварительным подсчетам, реализация реформы обойдется бюджету примерно в 39,9 миллиарда гривен в первый год и 64,1 миллиарда гривен — во второй.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие штрафы предусмотрены родителям, препятствующим встречам с ребенком. Речь идет о довольно распространенной ситуации, когда муж и жена разведены, но у них есть общий ребенок. Если один из них препятствует встречам, то в этом случае закон может ограничить права одного из нарушителей.

Также Новини.LIVE сообщали, какими льготами на детей могут воспользоваться родители. Ими могут воспользоваться те, кто воспитывает ребенка в одиночку. Одной из таких гарантий может быть налоговая социальная льгота.