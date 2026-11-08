Женщина с детьми. Фото: Новини.LIVE

После развода родители не всегда могут договориться, когда и как общаться с ребенком. Иногда спор доходит до суда, который устанавливает порядок встреч. Но даже после этого один из взрослых может запрещать встречи или нарушать согласованный график. За такие действия предусмотрена ответственность. Известно, что грозит нарушителю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Что делать, если мать или отец не дают видеться с ребенком

Если суд уже определил порядок встреч с сыном или дочерью, оба родителя должны его соблюдать. Но бывает, что один из них продолжает препятствовать общению. Например, отказывается приводить ребенка на встречи, хотя суд обязал это делать.

В такой ситуации можно обратиться в государственную исполнительную службу. Для этого нужно подать исполнительный документ, выданный на основании судебного решения. После возбуждения производства государственный исполнитель будет проверять, соблюдает ли другой из родителей установленные правила.

Если суд определил конкретные дни, часы и место встреч, то именно эти условия и будут проверяться. Если же таких деталей в решении нет, исполнитель может сам установить время и место после вызова обеих сторон.

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Какое наказание грозит за запрет свиданий с ребенком

В Минюсте пояснили, что за неисполнение судебного решения без уважительных причин предусмотрены штрафы. Если один из родителей срывает встречу, государственный исполнитель составляет акт о нарушении и выносит постановление о штрафе.

Одновременно нарушителя обязывают исполнить решение и предупреждают о возможной уголовной ответственности. Если же ситуация повторяется, последствия становятся более серьезными. Закон предусматривает следующие меры:

Двойной штраф. Его могут налагать за каждое последующее нарушение. Обращение в правоохранительные органы. Исполнитель сообщает о возможном уголовном правонарушении. Ограничение выезда за границу. Исполнитель может обратиться в суд, чтобы временно запретить нарушителю покидать Украину. Ограничение права на управление автомобилем. Такой запрет может быть применен с учетом предусмотренных законом исключений.

Эти меры касаются случаев, когда человек без уважительных причин игнорирует решение суда.

Можно ли повторно обратиться к исполнителю

Бывает, что после вмешательства государственного исполнителя родители начинают соблюдать установленный график. Тогда исполнитель фиксирует исполнение решения и завершает производство. Однако впоследствии один из родителей может снова начать запрещать встречи. В таком случае обращаться в суд с новым иском только из-за повторного нарушения не обязательно.

В Минюсте пояснили, что можно подать государственному исполнителю заявление о возобновлении исполнительного производства. После этого принудительное исполнение решения может быть возобновлено.

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