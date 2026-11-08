Жінка з дітьми. Фото: Новини.LIVE

Після розлучення батьки не завжди можуть домовитися, коли і як спілкуватися з дитиною. Іноді суперечка доходить до суду, який встановлює порядок зустрічей. Але навіть після цього один з дорослих може забороняти побачення або зривати домовлений графік. За такі дії передбачена відповідальність. Відомо, що загрожує порушнику.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Що робити, якщо мати чи батько не дає бачитися з дитиною

Якщо суд уже визначив порядок зустрічей з сином чи донькою, обоє батьків повинні його дотримуватися. Але буває, що один з них продовжує перешкоджати спілкуванню. Наприклад, відмовляється приводити дитину на зустрічі, хоча суд зобов'язав це робити.

У такій ситуації можна звернутися до державної виконавчої служби. Для цього потрібно подати виконавчий документ, виданий на підставі судового рішення. Після відкриття провадження державний виконавець перевірятиме, чи дотримується інший із батьків встановлених правил.

Якщо суд визначив конкретні дні, години та місце зустрічей, ці умови і перевірятимуть. Якщо ж таких деталей у рішенні немає, виконавець може сам встановити час і місце після виклику обох сторін.

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Яке покарання загрожує за заборону побачень з дитиною

У Мін'юсті пояснили, що за невиконання судового рішення без поважних причин передбачені штрафи. Якщо один з батьків зриває зустріч, державний виконавець складає акт про порушення та виносить постанову про штраф.

Одночасно порушника зобов'язують виконати рішення й попереджають про можливу кримінальну відповідальність. Якщо ж ситуація повторюється, наслідки стають серйознішими. Закон передбачає такі заходи:

Подвійний штраф. Його можуть накладати за кожне наступне порушення. Звернення до правоохоронців. Виконавець повідомляє про можливе кримінальне правопорушення. Обмеження виїзду за кордон. Виконавець може звернутися до суду, щоб тимчасово заборонити порушнику залишати Україну. Обмеження права керувати автомобілем. Таку заборону можуть застосувати з урахуванням передбачених законом винятків.

Ці заходи стосуються випадків, коли людина без поважних причин ігнорує рішення суду.

Чи можна повторно звернутися до виконавця

Буває, що після втручання державного виконавця батьки починають дотримуватися встановленого графіка. Тоді виконавець фіксує виконання рішення та завершує провадження. Однак згодом один з батьків може знову почати забороняти зустрічі. У такому випадку звертатися до суду з новим позовом лише через повторне порушення не обов'язково.

У Мін'юсті пояснили, що можна подати державному виконавцю заяву про відновлення виконавчого провадження. Після цього примусове виконання рішення можуть поновити.

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