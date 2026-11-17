Дитина у колисці. Фото: Новини.LIVE

Демографічна ситуація в Україні залишається нестабільною. Лише за перше півріччя 2026 року народилося лише 73 292 дитини, що на 16% менше, ніж торік і вдвічі нижче за довоєнні показники. На одне народження наразі припадає в середньому 3,5 смерті, а коефіцієнт народжуваності впав нижче одиниці. Тому Верховна Рада може розглянути питання стосовно значних виплат як новоспеченим батькам, так і тим, хто планує поповнювати родину іншими дітьми.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на картку законопроєкту № 16 229.

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Скільки пропонують платити батькам

Законопроєкт передбачає відмову від однакових для всіх виплат і запроваджує прогресивну шкалу. Усю суму не видаватимуть одразу. Її розділять на стартовий платіж у розмірі 150 000 гривень та щомісячні виплати.

За першу дитину держава заплатить 300 000 гривень. Першу половину виплатять одразу при народженні, а залишок виплачуватимуть по 6250 гривень щомісяця протягом двох років. За другу дитину — 600 000 гривень. Тут так само 150 000 гривень при народженні та по 12 500 гривень щомісяця протягом трьох років. За третю та кожну наступну дитину можна отримувати до 1 200 000 гривень. 150 000 гривень одразу та по 17 500 гривень щомісяця протягом п'яти років.

Що пропонують родинам захисникам

Окремий фокус — родини військовослужбовців та учасників бойових дій. Окрім базової допомоги, їм пропонують доплачувати ще 1 000 000 гривень на кожну дитину: 280 000 гривень разово та по 20 000 гривень щомісяця впродовж трьох років.

Тож сукупна підтримка для військових становитиме понад:

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1,3 мільйона гривень за первістка;

1,6 мільйона гривень за другу дитину;

2,2 мільйона гривень за третю і наступних дітей.

Якщо служать обоє батьків, оформити гроші зможе повнолітній родич, який доглядає за малюком. Виплати не припиняться навіть у разі звільнення військового, полону, зникнення безвісти чи загибелі. Головне, щоб отримувач постійно проживав в Україні.

Як можна буде скористатись грошима

Невиплачений залишок щомісячної допомоги родинам дозволять забрати достроково у безготівковій формі для придбання або будівництва нерухомості, перший внесок чи погашення іпотеки. Однак дитина має обовʼязково отримати частку власності в цьому житлі.

Крім того, у законопроєкті йдеться ще про кілька важливих гарантій:

Дитячі гроші не враховуватимуть у сукупний дохід при оформленні субсидій та пільг, а стягнути їх за борги буде заборонено. Натуральну допомогу "пакунок малюка" збережуть у повному обсязі. Закон про держбюджет не зможе зменшувати розмір цих виплат.

Коли виплати начнуть надходити

Законопроєкт перебуває на стадії розгляду. У разі його ухвалення, нові правила можуть запрацювати не раніше 1 січня 2028 року. За попередніми підрахунками, реалізація реформи коштуватиме бюджету близько 39,9 мільярдів гривень у перший рік і 64,1 мільярд гривень — у другий.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які штрафи передбачені батькам, які перешкоджають зустрічі із дитиною. Йдеться про доволі розповсюджену ситуацію, коли чоловік і дружина розлучені, однак мають спільну дитину. Якщо один з них перешкоджає зустрічам, то тут закон може обмежити у правах одного з порушників.

Також Новини.LIVE повідомляли, які пільги на дітей можуть використати батьки. Нею можуть скористатись ті, хто виховує дитину самотужки. Однією з таких гарантій може бути податкова соціальна пільга.