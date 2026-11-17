Родина йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Українські родини, які з поважних чи незалежних від них причин опинилися у скрутному фінансовому становищі, можуть розраховувати на державну соціальну допомогу. Головна умова — середньомісячний сукупний дохід сім’ї має бути меншим за встановлений для неї прожитковий мінімум.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Які передбачені суми виплат

Згідно із Законом України про Державний бюджет на 2026 рік, для розрахунку допомоги встановлено такі суми:

1996,80 грн — на кожну працездатну особу;

2595 грн — на особу, яка втратила працездатність, або людину з інвалідністю;

4084,65 грн — на дитину віком до шести років;

5092,40 грн — на дитину віком від шести до 18 років.

4825,60 грн — на дитину віком від 18 до 23 років, якщо вона навчається за денною або дуальною формою.

Куди звертатися та як подати заяву

Виплати призначаються строком на шість місяців із моменту звернення. Оформити допомогу можуть громадяни, які постійно проживають на території України.

Подати документи можна особисто або надіслати рекомендованим листом поштою до наступних інстанцій:

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Територіальних органів Пенсійного фонду України (ПФУ). Виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад. Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Якщо заява та декларація подаються в електронній формі без кваліфікованого електронного підпису, їх необхідно підписати у паперовому вигляді протягом місяця. Лише після цього допомогу буде призначено.

Який базовий перелік документів

Для старту оформлення заявник має підготувати стандартний пакет паперів:

Заява та декларація: заповнюються за встановленими Мінсоцполітики формами (у декларації вказуються доходи та майновий стан усіх членів сім’ї). Довідка про доходи за останні 6 місяців перед зверненням. Якщо інформація відсутня у податковій, ПФУ чи фонді зайнятості; у разі неможливості взяти довідку — надається письмове пояснення із зазначенням сум. Пільгові документи за наявності.

Залежно від складу сім’ї та її майнового стану, можуть знадобитися уточнюючі документи.

Для одиноких батьків зокрема витяг із РАЦСу або довідка про народження дитини із зазначенням підстави внесення відомостей про батька.

Для студентів та учнів довідка про навчання дитини на денній або дуальній формі (до досягнення нею 23 років), а також довідка зі школи/інтернату про перебування дитини вдома під час літніх канікул, якщо вона на повному держутриманні.

Якщо працездатні члени сім’ї не працюють, не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці та за них не сплачується ЄСВ, потрібні медичні висновки про тривалу хворобу (від 3 місяців) чи необхідність догляду за дитиною чи особою з інвалідністю.

Як дізнатись, чи призначили допомогу

Після перевірки всіх даних заявник отримує рішення про призначення виплат, мотивовану відмову або повідомлення про необхідність виправити виявлені помилки. Забрати відповідь можна особисто в органі звернення або отримати рекомендованим листом на вказану адресу.

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