Семья идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Украинские семьи, которые по уважительным или не зависящим от них причинам оказались в затруднительном финансовом положении, могут рассчитывать на государственную социальную помощь. Главное условие — среднемесячный совокупный доход семьи должен быть меньше установленного для неё прожиточного минимума.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Какие предусмотрены суммы выплат

Согласно Закону Украины о Государственном бюджете на 2026 год, для расчета помощи установлены следующие суммы:

1996,80 грн — на каждого трудоспособного человека;

2595 грн — на лицо, утратившее трудоспособность, или человека с инвалидностью;

4084,65 грн — на ребенка в возрасте до шести лет;

5092,40 грн — на ребенка в возрасте от шести до 18 лет;

4825,60 грн — на ребенка в возрасте от 18 до 23 лет, если он обучается по дневной или дуальной форме.

Куда обращаться и как подать заявление

Выплаты назначаются сроком на шесть месяцев с момента обращения. Оформить пособие могут граждане, постоянно проживающие на территории Украины.

Подать документы можно лично или отправить заказным письмом по почте в следующие инстанции:

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Территориальные органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов. Центров предоставления административных услуг (ЦНАП).

Если заявление и декларация подаются в электронной форме без квалифицированной электронной подписи, их необходимо подписать в бумажном виде в течение месяца. Только после этого пособие будет назначено.

Каков базовый перечень документов

Для начала оформления заявитель должен подготовить стандартный пакет документов:

Заявление и декларация: заполняются по формам, установленным Минсоцполитики (в декларации указываются доходы и имущественное положение всех членов семьи). Справка о доходах за последние 6 месяцев до обращения. Если информация отсутствует в налоговой, ПФУ или фонде занятости; в случае невозможности получить справку — предоставляется письменное объяснение с указанием сумм. Документы, дающие право на льготы, при наличии.

В зависимости от состава семьи и её имущественного положения могут потребоваться уточняющие документы.

Для одиноких родителей, в частности, выписка из ЗАГСа или справка о рождении ребенка с указанием основания для внесения сведений об отце.

Для студентов и учащихся — справка об обучении ребенка на дневной или дуальной форме (до достижения им 23 лет), а также справка из школы/интерната о пребывании ребенка дома во время летних каникул, если он находится на полном государственном содержании.

Если трудоспособные члены семьи не работают, не стоят на учете в центре занятости более 3 месяцев и за них не уплачивается ЕСВ, требуются медицинские заключения о длительной болезни (от 3 месяцев) или о необходимости ухода за ребенком или лицом с инвалидностью.

Как узнать, назначили ли пособие

После проверки всех данных заявитель получает решение о назначении выплат, мотивированный отказ или уведомление о необходимости исправить выявленные ошибки. Забрать ответ можно лично в органе, куда было подано обращение, или получить заказным письмом по указанному адресу.

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