Коммерческая тайна — что это такое и какое наказание за разглашение в 2025

Человек подписывает документ. Фото: Pexels

Коммерческая тайна — это информация, которая имеет закрытый характер и не может быть общедоступной. Она содержит сведения технического, финансового, производственного или организационного характера, которые имеют ценность для компании и не могут быть получены без специального доступа.

О том, что считается коммерческой тайной и какое наказание грозит украинцам за разглашение, отмечается в 36 статье Хозяйственного кодекса Украины.

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Что такое коммерческая тайна

К коммерческой тайне могут относиться данные технического, организационного, финансового, производственного и других процессов предприятия. В соответствии со статьей 420 Гражданского кодекса Украины, коммерческая тайна входит в перечень объектов интеллектуальной собственности.

Право владения ею принадлежит лицу, которое обоснованно классифицировало информацию как коммерческую тайну, если иное не предусмотрено договорами.

Стоит также учитывать, что хотя понятия "коммерческая тайна" и "конфиденциальная информация" имеют общие черты, они не являются идентичными. Однако коммерческую тайну можно рассматривать как одну из форм конфиденциальной информации.

Какое наказание можно получить за разглашение коммерческой тайны

Для обеспечения неразглашения важно указать в корпоративном договоре, что все участники компании обязуются не распространять коммерческие и конфиденциальные сведения. За нарушение возможны следующие последствия:

Наложение штрафа. Исключение из состава ООО. Принудительное отчуждение доли компании в пользу другого участника.

В зависимости от особенностей деятельности компании и пожеланий ее участников, в уставе предприятия могут быть прописаны положения по сохранению, ограничению доступа и режиму защиты конфиденциальной информации.

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