Комерційна таємниця — що це таке та яке покарання за розголошення у 2025

Людина підписує документ. Фото: Pexels

Комерційна таємниця — це інформація, яка має закритий характер і не може бути загальнодоступною. Вона містить відомості технічного, фінансового, виробничого чи організаційного характеру, які мають цінність для компанії та не можуть бути отримані без спеціального доступу.

Про те, що вважається комерційною таємницею та яке покарання загрожує українцям за розголошення, зазначається в 36 статті Господарського кодексу України.

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Що таке комерційна таємниця

До комерційної таємниці можуть належати дані технічного, організаційного, фінансового, виробничого та інших процесів підприємства. Відповідно до статті 420 Цивільного кодексу України, комерційна таємниця входить до переліку об’єктів інтелектуальної власності.

Право володіння нею належить особі, яка обґрунтовано класифікувала інформацію як комерційну таємницю, якщо інше не передбачене договорами.

Варто також враховувати, що хоча поняття "комерційна таємниця" і "конфіденційна інформація" мають спільні риси, вони не є ідентичними. Однак комерційну таємницю можна розглядати як одну з форм конфіденційної інформації.

Яке покарання можна отримати за розголошення комерційної таємниці

Для забезпечення нерозголошення важливо зазначити в корпоративному договорі, що всі учасники компанії зобов’язуються не розповсюджувати комерційні та конфіденційні відомості. За порушення можливі такі наслідки:

Накладення штрафу. Виключення зі складу ТОВ. Примусове відчуження частки компанії на користь іншого учасника.

Залежно від особливостей діяльності компанії та побажань її учасників, у статуті підприємства можуть бути прописані положення щодо збереження, обмеження доступу та режиму захисту конфіденційної інформації.

Раніше ми писали, що в Україні чимало громадян займаються підприємницькою діяльністю. Власна справа не завжди гарантує фінансову стабільність, особливо на початковому етапі. Тому багато ФОПів цікавляться, чи можливо поєднувати підприємництво з офіційним працевлаштуванням.

Також ми розповідали, що після пандемії, а згодом і повномасштабного вторгнення, дедалі більше українців перейшли на віддалений формат роботи. Така модель зазвичай вигідна як для працівників, так і для роботодавців, хоча іноді створює певні труднощі.