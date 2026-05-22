Россия хочет построить новую АЭС: какой стране предложила свои услуги

Россия и некоторые другие страны предложили Армении помощь в строительстве модульной АЭС. Ранее высокопоставленные чиновники РФ выразили недовольство возможностью привлечения США к проекту. Сейчас Армения выбирает партнера среди пяти государств-претендентов.

Что известно о строительстве АЭС в Армении

Ряд стран, в частности Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Южная Корея и Китайская Народная Республика, предоставили предложения Армении по строительству модульной атомной электростанции. Кого выберут для реализации замысла, зависит от экономических факторов (технологий, цены и т.д.), а не политических.

"Наш расчет в том, что при наших темпах солнечной энергии мы не нуждаемся в АЭС мощностью 600-1000 МВт. Нам подходит модульная АЭС", — уточнил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армянскую АЭС запустили в далеком 1976 году. Она состоит из одного блока с реактором ВВЭР-440 первого поколения и остается единственной атомной электростанцией на Южном Кавказе, однако это не мешает АЭС быть основным источником энергетики страны.

Россия против вмешательства США

Свой пакет документов по строительству нового энергоблока компания "Росатом" передала Армении в конце декабря 2025 года. По информации Reuters, некоторые высокопоставленные российские чиновники выступили против аналогичного предложения США.

Проблема была, судя по словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, в американских технологиях, которые могут не выдержать землетрясения. Ведь Армения, как известно, является сейсмически активным регионом, поэтому вопрос безопасности таких объектов, как АЭС, имеет первоочередное значение.

"Если строительство малых реакторов с использованием американской технологии в Армении перейдет в практическую фазу, мы будем вынуждены учитывать новые риски ядерной безопасности", — отметил Шойгу.

С другой стороны, в последнее время между Арменией и Россией довольно "натянутые" отношения. В начале мая 2026 года премьер-министр Пашинян дал понять, что его страна — не союзник РФ в войне против Украины. Плюс он не принял приглашение на парад 9 мая, ведь якобы был занят предвыборной кампанией.

