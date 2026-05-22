Росія хоче побудувати нову АЕС: якій країні запропонувала свої послуги

Росія та деякі інші країни запропонували Вірменії допомогу в будівництві модульної АЕС. Раніше високопоставлені чиновники РФ висловили незадоволення можливістю долучення США до проєкту. Наразі Вірменія обирає партнера серед п'яти держав-претендентів.

Що відомо про будівництво АЕС у Вірменії

Низка країн, зокрема Росія, Сполучені Штати Америки, Франція, Південна Корея та Китайська Народна Республіка, надали пропозиції Вірменії щодо будівництва модульної атомної електростанції. Кого виберуть для реалізації задуму, залежить від економічних факторів (технологій, ціни тощо), а не політичних.

"Наш розрахунок у тому, що за наших темпів сонячної енергії ми не потребуємо АЕС потужністю 600−1000 МВт. Нам підходить модульна АЕС", — уточнив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Вірменську АЕС запустили в далекому 1976 році. Вона складається з одного блока з реактором ВВЕР-440 першого покоління та залишається єдиною атомною електростанцією на Південному Кавказі, однак це не заважає АЕС бути основним джерелом енергетики країни.

Росія проти втручання США

Свій пакет документів щодо будівництва нового енергоблоку компанія "Росатом" передала Вірменії наприкінці грудня 2025 року. За інформацією Reuters, деякі високопоставлені російські чиновники виступили проти аналогічної пропозицій США.

Проблема була, судячи зі слів секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу, в американських технологіях, які можуть не витримати землетрус. Адже Вірменія, як відомо, є сейсмічно активним регіоном, тому питання безпеки таких об’єктів, як АЕС, має першочергове значення.

"Якщо будівництво малих реакторів з використанням американської технології в Вірменії перейде в практичну фазу, ми будемо змушені враховувати нові ризики ядерної безпеки", — зазначив Шойгу.

З іншого боку, останнім часом між Вірменією та Росією доволі "натягнуті" відносини. На початку травня 2026 року прем'єр-міністр Пашинян дав зрозуміти, що його країна — не союзник РФ у війні проти України. Плюс він не прийняв запрошення на парад 9 травня, бо нібито був зайнятий передвиборною кампанією.

