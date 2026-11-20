Газовая станция. Фото: Pexels

Российский газовый гигант "Газпром" впервые подал газ с Харасавейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал в газотранспортную систему РФ. Речь идет об испытаниях перед началом промышленной разработки, которую компания планирует начать в 2026 году.

Об этом сообщает NV со ссылкой на российские СМИ, передают Новини.LIVE.

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Газ с Харасавейского месторождения подали в магистральный газопровод

В рамках испытаний Газпром осуществил подачу газа в магистральный газопровод Харасавей — Бованенково. По информации компании, на производственных объектах уже завершены основные строительные и пуско-наладочные работы.

Это один из этапов подготовки месторождения к промышленной эксплуатации. Ее начало запланировано на 2026 год.

Какие запасы газа имеет месторождение на Ямале

Харасавейское газоконденсатное месторождение расположено на полуострове Ямал, севернее Бованенковского месторождения. Его территория охватывает преимущественно сушу, а часть залежей расположена в акватории Карского моря.

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Запасы месторождения оцениваются примерно в 2 триллиона кубометров газа. Проектная мощность добычи составляет 32 миллиарда кубометров в год.

Освоение Харасавейского месторождения началось в 2019 году. После выхода на запланированные показатели оно должно стать одним из крупных газодобывающих проектов Газпрома на Ямале.

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