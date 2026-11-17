Нефтеперерабатывающая станция. Фото: УНИАН

Россия вынуждена предлагать нефть с рекордными за последние три года скидками. В начале ноября дисконт к эталонной марке Brent достиг 31–33 долларов за баррель. На конкурентоспособность российского сырья оказывают давление возобновление поставок с Ближнего Востока, сокращение закупок со стороны Индии и высокая стоимость транспортировки.

Об этом сообщает КореспонденТ со ссылкой на данные Argus, которые приводит российское издание, передают Новини.LIVE.

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Насколько подешевела российская нефть

В период с 1 по 6 ноября нефть марки Urals в портах Балтийского моря предлагалась со скидкой 31 доллар за баррель к цене Brent. В Новороссийске дисконт достиг 33 долларов.

Это самые высокие показатели с апреля 2023 года. Таким образом, российским поставщикам приходится существенно снижать цену, чтобы конкурировать за покупателей на международном рынке.

В то же время объемы экспорта из основных портов практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Из балтийских портов отгружалось около 1,5 миллиона баррелей в сутки, или 1,3 миллиона тонн. Экспорт Urals из Новороссийска составил примерно 762 тысячи баррелей в сутки, или 636 тысяч тонн.

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Почему покупатели требуют больших скидок

Представители российской нефтяной отрасли объясняют потерю конкурентоспособности прежде всего высокой стоимостью перевозки. Дополнительное давление создает возобновление поставок нефти с Ближнего Востока и сокращение закупок российского сырья со стороны Индии.

Когда на рынке появляется больше альтернативных поставщиков, покупатели получают возможность выбирать более выгодные предложения. Российским компаниям в такой ситуации приходится компенсировать логистические расходы и другие риски более крупными скидками.

Чего ожидают россияне

Российские нефтяные компании связывают дальнейшее развитие ситуации с увеличением транзита нефти через Ормузский пролив. По их мнению, это может свидетельствовать о постепенном восстановлении полноценного судоходства в регионе.

Если поставки с Ближнего Востока будут и дальше расти, конкуренция за покупателей может усилиться на всех основных рынках сбыта. Российские представители отрасли прогнозируют, что это будет оказывать давление на мировые цены и может привести к ещё большему дисконту на Urals.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE сообщали, что у России серьезные проблемы с добычей алмазов. Из-за санкций западных партнеров Украины страна-террорист вынуждена сокращать штат и уменьшать зарплату работникам. А доходы компаний упали до минимума.

Также Новини.LIVE сообщали о новом игроке на газовом рынке. Речь идет о Румынии, которая установила мелководную добывающую платформу Neptun Alpha. Сейчас все внимание сосредоточено на завершении добычных работ и транспортировке «голубого топлива».