Нафтопереробна станція. Фото: УНІАН

Росія змушена пропонувати нафту із рекордними, за останні три роки, знижками. На початку листопада дисконт до еталонної марки Brent сягнув 31-33 доларів за барель. На конкурентоспроможність російської сировини тиснуть відновлення поставок із Близького Сходу, скорочення закупівель Індією та висока вартість транспортування.

Про це повідомляє КореспонденТ з посиланням на дані Argus, які наводить російське видання, передають Новини.LIVE.

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Наскільки подешевшала російська нафта

У період із 1 до 6 листопада Urals у портах Балтійського моря пропонували зі знижкою 31 долар за барель до Brent. У Новоросійську дисконт сягнув 33 доларів.

Це найвищі показники з квітня 2023 року. Таким чином, російським постачальникам доводиться суттєво знижувати ціну, щоб конкурувати за покупців на міжнародному ринку.

Водночас обсяги експорту з основних портів майже не змінилися порівняно з попереднім місяцем. Із балтійських портів відвантажували близько 1,5 мільйонів барелів на добу, або 1,3 мільйонів тонн. Експорт Urals із Новоросійська становив приблизно 762 тисяч барелів на добу, або 636 тисяч тонн.

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Чому покупці вимагають більших знижок

Представники російської нафтової галузі пояснюють втрату конкурентоспроможності передусім високою вартістю перевезення. Додатковий тиск створює відновлення поставок нафти з Близького Сходу та скорочення закупівель російської сировини з боку Індії.

Коли на ринку з’являється більше альтернативних постачальників, покупці отримують можливість обирати вигідніші пропозиції. Російським компаніям у такій ситуації доводиться компенсувати логістичні витрати та інші ризики більшими знижками.

Чого очікують росіяни

Російські нафтові компанії пов’язують подальший розвиток ситуації зі збільшенням транзиту нафти через Ормузьку протоку. На їхню думку, це може свідчити про поступове відновлення повноцінного судноплавства в регіоні.

Якщо поставки з Близького Сходу й надалі зростатимуть, конкуренція за покупців може посилитися на всіх основних ринках збуту. Російські представники галузі прогнозують, що це тиснутиме на світові ціни та може призвести до ще більшого дисконту на Urals.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE розповідали, що Росія має серйозні проблеми із видобутками алмазів. Через санкції західних партнерів України, країна-терорист змушена скорочувати штат та зменшувати зарплату працівникам. А доходи компаній впали до мінімуму.

Також Новини.LIVE повідомляли про нового гравця газового ринку. Йдеться про Румунію, яка встановила мілководну видобувну платформу Neptun Alpha. Зараз вся увага зосереджена на завершенні видобувних робіт і транспортуванні блакитного палива.