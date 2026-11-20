Газова станція. Фото: Pexels

Російський газовий гігант "Газпром" уперше подав газ із Харасавейського газоконденсатного родовища на півострові Ямал до газотранспортної системи РФ. Наразі йдеться про випробування перед початком промислової розробки, яку компанія планує розпочати у 2026 році.

Про це повідомляє NV з посиланням на російське медіа, передають Новини.LIVE.

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Газ із Харасавейського родовища подали до магістрального газопроводу

У межах випробувань "Газпром" здійснив подачу газу до магістрального газопроводу Харасавей — Бованенкове. За інформацією компанії, на виробничих об'єктах уже завершили основні будівельні та пусконалагоджувальні роботи.

Це один із етапів підготовки родовища до промислової експлуатації. Її початок запланований на 2026 рік.

Які запаси газу має родовище на Ямалі

Харасавейське газоконденсатне родовище розташоване на півострові Ямал, північніше Бованенковського родовища. Його територія охоплює переважно сушу, а частина покладів розташована в акваторії Карського моря.

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Запаси родовища оцінюють приблизно у 2 трильйона кубометрів газу. Проєктна потужність видобутку становить 32 мільярдів кубометрів на рік.

Освоєння Харасавейського родовища розпочалося у 2019 році. Після виходу на заплановані показники воно має стати одним із великих газовидобувних проєктів "Газпрому" на Ямалі.

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