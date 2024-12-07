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Родовое наследие — что украинцы передают из поколения в поколение

7 декабря 2024 11:06
Елизавета Супивская - редактор
Что украинцам часто передают по наследству – распространенные семейные реликвии
Старый альбом с фотографиями. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Украинцам на протяжении веков удается сохранять национальную идентичность. Отчасти это достигается благодаря богатой традиции передавать из поколения в поколение какие-то важные для семьи вещи. Потомки могут получить от предков не только культурные ценности, но и материальный раритет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какое семейное наследие украинцы часто передают из поколения в поколение.

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Что можно получить в наследство

Одна из наиболее распространенных вещей — вышиванка. Она является частью уникального культурного кода украинцев, которые раньше обучали детей техникам вышивки и объясняли значения символов, дабы в будущем эти знания переходили потомкам. Традиция вышивания до сих пор передается в семьях как маркер национальной самобытности, так что не удивительно, что одежда переходит по наследству от представителей предыдущих поколений.

Еще одна распространенная ценность, но уже не материальная, — рецепты блюд. Каждая украинская хозяйка имеет свои секреты приготовления пищи. И часто о них узнавали от матерей или бабушек, а те, конечно, перенимали уникальные знания своих близких родственников. И сегодня есть множество вариаций приготовления борща, вареников, голубцов, кутьи на Рождество, пасхального хлеба и т.д.

Не последнее место в перечне вещей, проходящих сквозь века, занимают семейные реликвии. Речь идет о:

  • иконах;
  • книгах;
  • фотографиях;
  • летописях семейной истории;
  • глиняной посуде;
  • часах;
  • наборах марок или монет;
  • письмах;
  • украшениях.

К сожалению, в современном мире связь поколений ощущается не столь сильно. Молодежь, получив в наследство иконы или старинные украшения, не всегда думает, как сохранить реликвии для своих детей. Они озабочены настоящим и вызовами реального времени. Поэтому есть случаи, когда семейные ценности оказываются на онлайн-аукционах, где их пытаются продать коллекционерам или другим ценителям раритета.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в сети Интернет можно найти немало объявлений о продаже раритетной посуды, в частности времен Советского Союза. Такие изделия ценятся, поскольку могут похвастаться качеством и уникальной росписью. Некоторые лоты стоят десятки тысяч гривен, так что на посуде действительно можно заработать.

Также мы писали, что многие украинцы хотят избавиться от старых новогодних игрушек, изготовленных в СССР. Сегодня существует множество современных вариаций елочных украшений, поэтому нет смысла хранить в коробках игрушки, покрытые пылью. Но коллекционеры готовы приобрести такой раритет за хорошие деньги.

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