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Родинний спадок — що українці передають із покоління в покоління

7 грудня 2024 11:06
Єлизавета Супівська - редактор
Що українцям часто передають у спадок – поширені сімейні реліквії
Старий альбом зі світлинами. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Українцям протягом століть вдається зберігати національну ідентичність. Частково це досягається завдяки багатій традиції передавати з покоління в покоління якісь важливі для родини речі. Нащадки можуть отримати від предків не лише культурні цінності, але й матеріальний раритет.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який родинний спадок українці часто передають із покоління в покоління.

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Що можна отримати у спадок

Одна з найбільш поширених речей — вишиванка. Вона є частиною унікального культурного коду українців, які колись навчали дітей технікам вишивки і пояснювали значення символів, аби в майбутньому ці знання переходили нащадкам. Традиція вишивання досі передається в сім’ях як маркер національної самобутності, тож не дивно, що одяг переходить у спадок від представників попередніх поколінь.

Ще одна поширена цінність, але вже не матеріальна, — рецепти страв. У кожної української господині є власні секрети приготування їжі. І часто про них дізнавалися від матерів або бабусь, а ті, звісно, переймали унікальні знання від своїх близьких родичів. І сьогодні маємо безліч варіацій приготування борщу, вареників, голубців, куті на Різдво, пасок на Великдень тощо.

Не останнє місце в переліку речей, які проходять крізь віки, займають сімейні реліквії. Йдеться про:

  • ікони;
  • книги;
  • фотокартки;
  • літописи сімейної історії;
  • глиняний посуд;
  • годинники;
  • набори марок або монет;
  • листи;
  • прикраси.

На жаль, в сучасному світі зв'язок поколінь відчувається не настільки сильно. Молодь, отримавши у спадок ікони чи старовинні прикраси, не завжди думає, як зберегти реліквії для своїх дітей. Вони переймаються сьогоденням і викликами реального часу. Тому трапляються випадки, коли сімейні цінності опиняються на онлайн-аукціонах, де їх намагаються продати колекціонерам чи іншим поціновувачам раритету.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в мережі Інтернет можна знайти чимало оголошень про продаж раритетного посуду, зокрема часів Радянського Союзу. Такі вироби цінуються, оскільки можуть похвалитися якістю та унікальним розписом. Деякі лоти коштують десятки тисяч гривень, тож на посуді дійсно можна заробити.

Також ми писали, що чимало українців хочуть позбутися старих новорічних іграшок, виготовлених у СРСР. Сьогодні існує безліч сучасних варіацій ялинкових прикрас, тож немає сенсу зберігати в коробках іграшки, які покриваються пилом. Але колекціонери готові придбати такий раритет за непогані гроші.  

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