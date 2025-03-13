Цены на огурцы в АТБ, Сильпо, Форе, Ашане — где самые дешевые и дорогие овощи (фото)

Огурцы в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цены на огурцы в Украине продолжают расти. За килограмм популярного овоща нужно отдать минимум 100 грн, хотя в разных супермаркетах можно найти более дорогие предложения. Мы узнали, где огурцы стоят дешевле, а в каких магазинах ценники слишком высокие.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью огурцов в Украине.

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Где продают дешевые овощи

Мы посетили различные сети супермаркетов в Киеве и выяснили, где искать продукты по выгодным ценам. По состоянию на 13 марта 2025 года дешевле всего стоят огурцы гладкие украинские в Велмарте — всего 96,58 грн/кг. Однако средняя стоимость по Украине, согласно данным Минфина, находится на уровне 114,80 грн/кг.

Стоимость огурцов в Велмарте. Фото: Новини.LIVE

Похожие показатели мы нашли в АТБ и Форе. Огурцы первого сорта и тепличные овощи продают по 109,90 грн/кг в АТБ, 109 грн/кг — в Форе. Так же гладкий украинский сорт стоит в Сильпо — 110 грн/кг. Что интересно, среднемесячная стоимость в марте снизилась, поскольку по состоянию на февраль сорт продавали ориентировочно за 144,75 грн/кг.

Стоимость огурцов в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Стоимость огурцов в Форе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость огурцов в Сильпо. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Где огурцы дорого стоят

Еще в двух киевских супермаркетах мы нашли овощи по менее выгодным ценам. В частности в Ашане стоимость килограмма составляет 146,90 грн, что немного превышает средний показатель по Украине за февраль. Это свидетельствует о незначительном сезонном подорожании продукта, ведь известно, что мартовские цены частично зависят от украинских запасов и объемов импорта.

Цена огурцов в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Еще дороже огурцы стоят в Варусе: за сорт салатный "Эстафета" нужно заплатить 159,90 грн/кг, за салатные украинские огурцы — 199,90 грн/кг. Стоимость вдвое превышает показатель в Велмарте, причем имеем активную скидку в размере 50 грн. Традиционно салатный сорт стоит Украины 249,90 грн/кг.

Но отметим: посетители Варуса могут приобрести украинские гладкие огурцы за 99,90 грн/кг. Эта позиция в ассортименте предоставляется со скидкой 70 грн, то есть стандартная цена составляет 169,90 грн/кг.

Цены на огурцы в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Цены на огурцы в Варусе. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Напомним, украинцы могут сэкономить на продуктах питания, покупая товары в Сильпо с большими скидками. До 50% дешевле продают колбасные изделия, сладости, кофе, молоко, сыр, напитки и тому подобное. Ассортимент выгодной продукции регулярно обновляется.

Также мы писали, что супермаркеты обязаны возмещать покупателям стоимость их личного имущества, оставленного в камерах хранения. Если вещи кто-то украл, то магазины должны компенсировать потерю в полном объеме.