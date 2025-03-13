Ціни на огірки в АТБ, Сільпо, Форі, Ашані — де найдешевші та найдорожчі овочі (фото)

Огірки в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ціни на огірки в Україні продовжують зростати. За кілограм популярного овочу потрібно віддати мінімум 100 грн, хоча в різних супермаркетах можна знайти дорожчі пропозиції. Ми дізналися, де огірки коштують дешевше, а в яких магазинах цінники зависокі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю огірків в Україні.

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Де продають дешеві овочі

Ми відвідали різні мережі супермаркетів у Києві та з’ясували, де шукати продукти за вигідними цінами. Станом на 13 березня 2025 року найдешевше коштують огірки гладкі українські у Велмарті — лише 96,58 грн/кг. Водночас середня вартість по Україні, згідно з даними Мінфіну, перебуває на рівні 114,80 грн/кг.

Вартість огірків у Велмарті. Фото: Новини.LIVE

Схожі показники ми знайшли в АТБ і Форі. Огірки першого ґатунку і тепличні овочі продають за 109,90 грн/кг в АТБ, 109 грн/кг — у Форі. Так само гладкий український сорт коштує в Сільпо — 110 грн/кг. Що цікаво, середньомісячна вартість у березні знизилася, оскільки станом на лютий сорт продавали орієнтовно за 144,75 грн/кг.

Вартість огірків в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Вартість огірків у Форі. Фото: Новини.LIVE

Вартість огірків у Сільпо. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Де огірки дорого коштують

Ще у двох київських супермаркетах ми знайшли овочі за менш вигідними цінами. Зокрема в Ашані вартість кілограма становить 146,90 грн, що трохи перевищує середній показник по Україні за лютий. Це свідчить про незначне сезонне подорожчання продукту, адже відомо, що березневі ціни частково залежать від українських запасів та обсягів імпорту.

Ціна огірків в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Ще дорожче огірки коштують у Варусі: за сорт салатний "Естафета" потрібно заплатити 159,90 грн/кг, за салатні українські огірки — 199,90 грн/кг. Вартість вдвічі перевищує показник у Велмарті, причому маємо активну знижку в розмірі 50 грн. Традиційно салатний сорт коштує України 249,90 грн/кг.

Але зауважимо: відвідувачі Варусу можуть придбати українські гладкі огірки за 99,90 грн/кг. Ця позиція в асортименті надається зі знижкою 70 грн, тобто стандартна ціна становить 169,90 грн/кг.

Ціни на огірки у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на огірки у Варусі. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Нагадаємо, українці можуть зекономити на продуктах харчування, купуючи товари в Сільпо з великими знижками. До 50% дешевше продають ковбасні вироби, солодощі, каву, молоко, сир, напої тощо. Асортимент вигідної продукції регулярно оновлюється.

Також ми писали, що супермаркети зобов’язані відшкодовувати покупцям вартість їх особистого майна, залишеного в камерах схову. Якщо речі хтось вкрав, то магазини повинні компенсувати втрату в повному обсязі.