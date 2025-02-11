Маршрутки в Киеве – кто владеет рынком стоимостью 6 млрд гривен в год

Люди на автобусной остановке в Киеве. Фото: УНИАН

Рынок маршрутных такси в Киеве разделен между десятью компаниями. Ими владеют частные предприниматели, бывшие депутаты и стартаперы. Суммарный годовой доход может составлять более 6 млрд гривен благодаря ежедневному обслуживанию транспортом около 900 000 пассажиров. Возникает вопрос, кто контролирует столичный рынок маршрутных перевозок.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

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Маршрутные такси ежедневно генерируют до 18 млн гривен дохода, то есть ориентировочно 6 млрд гривен в год. Половина пассажиропотока Киева принадлежит именно маршруткам, остальная часть — городскому коммунальному транспорту. Во время полномасштабной войны количество перевозчиков сократилось вдвое — до 10.

Треть рынка принадлежит двум компаниям — "Авен-Езер" и ее дочернему предприятию "Ярославь-Авто". Суммарная выручка за 2023 год составила 57 млн гривен. Ими и тремя другими компаниями из списка владеет группа лиц, "связанная прямым родством, историей взаимного крещения детей, системой общего капитала, единым менеджментом и единым центром принятия решений".

Мажоритарным владельцем "Авен-Езер" и "Ярославь-Авто" является Сергей Пономаренко (по 50% акций). Он попал в медийное поле, когда перевозчик "Транс-сити" обвинил "Авен-Езер" в нападении на двух своих работников и расстреле автобуса (октябрь 2021 года). Пономаренко тогда прибыл на место инцидента и якобы угрожал сотрудникам конкурента.

Еще один владелец — Ярослав Каплан с долей акций 25% в обеих компаниях — является СЕО сервиса FlexiPay. Это стартап, к которому обращаются бизнесы для выплаты зарплаты персоналу по требованию. В 2024 году FlexiPay попал в список 25 самых перспективных стартапов по версии Forbes Ukraine.

А совладелица "Ярославь-Авто" Ольга Клецко (25%) занимает должность директора "Сага проперти Рыбальский" и "Сага проперти Чикаго". Компании входят в группу Saga киевского застройщика Андрея Ваврыша, который в 2010-2015 годах был заместителем директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Кто владеет другими перевозчиками Киева

Остальные 70% рынка находится под эгидой восьми перевозчиков, среди которых наибольший интерес представляют:

"Союз-Авто " — основатель Юрий Нестерчук из Белой Церкви, который баллотировался в народные депутаты от "Слуги народа" в 2019-м;

" — основатель Юрий Нестерчук из Белой Церкви, который баллотировался в народные депутаты от "Слуги народа" в 2019-м; "Кийтранс-2005 " — принадлежит экс-депутату и члену земельной комиссии Киево-Святошинского райсовета от "Партии регионов" Дмитрию Лизунову;

" — принадлежит экс-депутату и члену земельной комиссии Киево-Святошинского райсовета от "Партии регионов" Дмитрию Лизунову; ООО "Автосервис " — принадлежит семье депутата Бориспольского городского совета от "Партии регионов" Николая Грони.

Непонятно, на каких условиях частные предприниматели получают право перевозить пассажиров. Департамент транспортной инфраструктуры не обнародует эту информацию. По подсчетам ОО "Офис Трансформации", около 900 000 человек маршрутки обслуживают ежедневно, поэтому их доход составляет около 18 млн гривен (учитывая тариф 15-20 грн).

Еще 900 000 пассажиров пользуются услугами метро, трамваев, троллейбусов и тому подобное. Причина популярности именно маршрутных такси — они ездят во время воздушных тревог. Плюс позволяют оплачивать проезд наличными, а не только банковской карточкой или мобильным приложением.

Напомним, перевозчики не имеют права отказывать в обслуживании льготникам. Закон четко определяет перечень категорий лиц, которые могут ездить городским транспортом бесплатно. В случае нарушения прав льготников водителям грозят штрафные санкции.

Также мы писали, что некоторых украинцев могут не пустить в метро. Например, если закончился срок действия электронного билета или он не зарегистрирован в системе. Также запрещен проезд с с дикими/экзотическими животными, собаками больших размеров.