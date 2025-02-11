Маршрутки в Києві – хто володіє ринком вартістю 6 млрд гривень на рік

Люди на автобусній зупинці в Києві. Фото: УНІАН

Ринок маршрутних таксі у Києві розділений між десятьма компаніями. Ними володіють приватні підприємці, колишні депутати і стартапери. Сумарний річний дохід може становити понад 6 млрд гривень завдяки щоденному обслуговуванню транспортом близько 900 000 пасажирів. Постає питання, хто контролює столичний ринок маршрутних перевезень.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

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Маршрутні таксі щодня генерують до 18 млн гривень доходу, тобто орієнтовно 6 млрд гривень на рік. Половина пасажиропотоку Києва належить саме маршруткам, решта — міському комунальному транспорту. Під час повномасштабної війни кількість перевізників скоротилася вдвічі — до 10.

Третина ринку належить двом компаніям — "Авен-Єзер" та її дочірньому підприємству "Ярославь-Авто". Сумарний виторг за 2023 рік становив 57 млн гривень. Ними і трьома іншими компаніями зі списку володіє група осіб, "пов’язана прямим родством, історією взаємного хрещення дітей, системою спільного капіталу, єдиним менеджментом і єдиним центром прийняття рішень".

Мажоритарним власником "Авен-Єзер" та "Ярославь-Авто" є Сергій Пономаренко (по 50% акцій). Він потрапив у медійне поле, коли перевізник "Транс-сіті" звинуватив "Авен-Єзер" у нападі на двох своїх працівників і розстрілі автобуса (жовтень 2021 року). Пономаренко тоді прибув на місце інциденту й нібито погрожував співробітникам конкурента.

Ще один власник — Ярослав Каплан із часткою акцій 25% в обох компаніях — є СЕО сервісу FlexiPay. Це стартап, до якого звертаються бізнеси для виплати зарплати персоналу на вимогу. У 2024 році FlexiPay потрапив до списку 25 найперспективніших стартапів за версією Forbes Ukraine.

А співвласниця "Ярославь-Авто" Ольга Клецко (25%) обіймає посаду директорки "Сага проперті Рибальський" та "Сага проперті Чикаго". Компанії входять до групи Saga київського забудовника Андрія Вавриша, який у 2010-2015 роках був заступником директора департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Хто володіє іншими перевізниками Києва

Решта 70% ринку перебуває під егідою восьми перевізників, серед яких найбільший інтерес представляють:

"Союз-Авто" — засновник Юрій Нестерчук із Білої Церкви, який балотувався у народні депутати від "Слуги народу" у 2019-му;

— засновник Юрій Нестерчук із Білої Церкви, який балотувався у народні депутати від "Слуги народу" у 2019-му; "Кийтранс-2005" — належить ексдепутату і члену земельної комісії Києво-Святошинської райради від "Партії регіонів" Дмитру Лізунову;

— належить ексдепутату і члену земельної комісії Києво-Святошинської райради від "Партії регіонів" Дмитру Лізунову; ТОВ "Автосервіс" — належить родині депутата Бориспільської міської ради від "Партії регіонів" Миколи Гроні.

Незрозуміло, на яких умовах приватні підприємці отримують право перевозити пасажирів. Департамент транспортної інфраструктури не оприлюднює цю інформацію. За підрахунками ГО "Офіс Трансформації", близько 900 000 людей маршрутки обслуговують щоденно, тож їхній дохід становить десь 18 млн гривень (враховуючи тариф 15-20 грн).

Ще 900 000 пасажирів користуються послугами метро, трамваїв, тролейбусів тощо. Причина популярності саме маршрутних таксі — вони їздять під час повітряних тривог. Плюс дозволяють оплачувати проїзд готівкою, а не лише банківською карткою чи мобільним додатком.

Нагадаємо, перевізники не мають права відмовляти в обслуговуванні пільговикам. Закон чітко визначає перелік категорій осіб, які можуть їздити міським транспортом безплатно. У разі порушення прав пільговиків водіям загрожують штрафні санкції.

Також ми писали, що деяких українців можуть не пустити в метро. Наприклад, якщо закінчився термін дії електронного квитка або він не зареєстрований в системі. Також заборонено проїзд із з дикими/екзотичними тваринами, собаками великих розмірів.