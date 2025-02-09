Пільги для громадян старших 60 років — якими транспортом можна їздити безплатно у 2025 році

Пенсіонерки в громадському транспорті. Фото: УНІАН

Українські пенсіонери мають низку державних привілеїв, зокрема й можливість безоплатно користуватись громадським транспортом. Однак пільги діють не скрізь, а там де вони доступні, людям поважного віку потрібно підтвердити своє право на безплатний проїзд.

Про те, за який транспорт можна не платити після 60 років, зазначається у постанові Кабміну "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Які пільги на проїзд передбачені для пенсіонерів в Україні

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, громадяни пенсійного віку мають право безплатно користуватися громадським транспортом. Зокрема, після 60 пільговий проїзд передбачено у:

трамваях;

автобусах;

тролейбусах;

приміських поїздах (електричках).

Згідно з урядовою постановою, право на безоплатний проїзд надається за наявності документа встановленого зразка — посвідчення або довідки. Щоб скористатися правом на безплатний проїзд, пенсіонеру необхідно мати при собі пенсійне посвідчення.

Якщо ж у транспорті діє автоматизована система обліку оплати проїзду, пенсіонерам необхідно використовувати електронний квиток, що видається безплатно та реєструється в системі.

Що стосується маршрутних таксі, які працюють у приватному секторі, то рішення про надання пільг ухвалюють місцеві органи влади. Саме вони визначають категорії пільговиків, яких водії зобов’язані перевозити безоплатно, а також встановлюють тарифи на проїзд. Відповідна інформація має бути розміщена у салоні маршрутки та на сайті місцевої ради.

Безплатний проїзд для пенсіонерів не поширюється на метро та таксі. Крім того, вони мають оплачувати квитки під час подорожей міжміськими автобусами та поїздами.

Раніше ми писали, що кожного дня тисячі українців користуються метро. Стандартна вартість проїзду в підземці — 8 грн, проте деякі категорії мають право на безплатний проїзд.

Також ми розповідали, що учасники бойових дій в Україні можуть користуватися громадським транспортом безоплатно, але інколи їм відмовляють. Основна причина — відсутність компенсацій перевізникам, хоча це не є законною підставою відмовляти в проїзді пільговикам.