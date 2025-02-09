Льготы для граждан старше 60 лет — каким транспортом можно ездить бесплатно в 2025 году

Пенсионерки в общественном транспорте. Фото: УНИАН

Украинские пенсионеры имеют ряд государственных привилегий, в том числе и возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако льготы действуют не везде, а там где они доступны, людям почтенного возраста нужно подтвердить свое право на бесплатный проезд.

О том, за какой транспорт можно не платить после 60 лет, отмечается в постановлении Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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Какие льготы на проезд предусмотрены для пенсионеров в Украине

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, граждане пенсионного возраста имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом. В частности, после 60 льготный проезд предусмотрен в:

трамваях;

автобусах;

троллейбусах;

пригородных поездах (электричках).

Согласно правительственному постановлению, право на бесплатный проезд предоставляется при наличии документа установленного образца — удостоверения или справки. Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, пенсионеру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение.

Если же в транспорте действует автоматизированная система учета оплаты проезда, пенсионерам необходимо использовать электронный билет, который выдается бесплатно и регистрируется в системе.

Что касается маршрутных такси, которые работают в частном секторе, то решение о предоставлении льгот принимают местные органы власти. Именно они определяют категории льготников, которых водители обязаны перевозить бесплатно, а также устанавливают тарифы на проезд. Соответствующая информация должна быть размещена в салоне маршрутки и на сайте местного совета.

Бесплатный проезд для пенсионеров не распространяется на метро и такси. Кроме того, они должны оплачивать билеты во время путешествий междугородними автобусами и поездами.

Ранее мы писали, что каждый день тысячи украинцев пользуются метро. Стандартная стоимость проезда в подземке — 8 грн, однако некоторые категории имеют право на бесплатный проезд.

Также мы рассказывали, что участники боевых действий в Украине могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, но иногда им отказывают. Основная причина — отсутствие компенсаций перевозчикам, хотя это не является законным основанием отказывать в проезде льготникам.