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Главная Экономика Рестораны Мишлен в Европе — сколько надо выложить за обед

Рестораны Мишлен в Европе — сколько надо выложить за обед

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 10:12
Высокая кухня — за сколько можно пообедать в ресторане, у которого звезда Michelin
Девушка в ресторане. Фото: Freepik
Ключові моменти Италия Франция Бельгия Испания

Звезда Michelin во всем мире считается символом кулинарного совершенства, а рестораны, которые их имеют, часто ассоциируются с чрезмерно высокими ценами и роскошью. Впрочем, это не совсем так — во многих странах Европы можно найти заведения, в которых можно пообедать за вполне демократичную сумму.

Где можно попробовать блюда звездных ресторанов Мишлен за 40-60 евро, рассказали на портале сети турагентств "ХО".

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Италия

Ресторан Kitchen (Комо), который имеет одну звезду Michelin, предлагает за 40 евро бизнес-ланч, в который входят закуска, первое блюдо и кофе. Меню меняется ежедневно и базируется на сезонных ингредиентах.

В ресторане Horto в Милане (также с одной мишленовской звездой) обед с понедельника по пятницу стоит 53-60 евро. Заведение придерживается концепции "горы на тарелке" от Норберта Нидеркофлера, которая включает только этические локальные продукты. Это сочетание урбанистического лоска и философской простоты.

Франция

В Париже есть сразу два бюджетных ресторана, каждый из которых имеет по одной звезде Michelin:

  • Anona — экологически сознательное заведение с сезонными продуктами, где за 49 евро можно попробовать три блюда. Шеф ресторана Тибо Спивак сам выбирает меню. Атмосфера заведения современная, однако с четким акцентом на вкус и стойкость.
  • Auguste — меню стоит 47 евро и состоит из одного варианта на каждое блюдо. Шеф Гаэль Орье подает изысканные морепродукты в элегантном интерьере.

Бельгия

Ресторан Attablez-Vous (1 звезда Мишлен) (Намюр, Бельгия) находится в центральной части Бельгии, в административном центре провинции Намюр.

Обед из трех блюд в будни здесь стоит 55 евро. Ресторан известен современной интерпретацией локальной кухни, которой руководит шеф Шарль-Максим Легран. Гид Мишлен в описании этого заведения упоминает о безупречном сервисе и профессиональном сомелье.

Испания

В ресторане Hofmann (1 мишленовская звезда), что в Барселоне, обед из трех блюд и бокалом вина обойдется в 56 евро. Это ресторан при известной кулинарной школе, блюда классические, но с современной презентацией.

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Европа кафе рестораны цены обед
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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