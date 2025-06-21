Висока кухня — за скільки можна пообідати в ресторані, який має зірку Michelin

Дівчина в ресторані. Фото: Freepik

Зірка Michelin в усьому світі вважається символом кулінарної досконалості, а ресторани, які їх мають, часто асоціюються з надмірно високими цінами та розкішшю. Втім, це не зовсім так — у багатьох країнах Європи можна знайти заклади, у яких можна пообідати за цілком демократичну суму.

Де можна скуштувати страви зіркових ресторанів Мішлен за 40-60 євро, розповіли на порталі мережі турагенцій "ХО".

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Італія

Ресторан Kitchen (Комо), який має одну зірку Michelin, пропонує за 40 євро бізнес-ланч, до якого входять закуска, перша страва і кава. Меню змінюється щодня й базується на сезонних інгредієнтах.

В ресторані Horto у Мілані (також з однією мішленівською зіркою) обід з понеділка до п’ятниці коштує 53–60 євро. Заклад дотримується концепції "гори на тарілці" від Норберта Нідеркофлера, яка включає лише етичні локальні продукти. Це поєднання урбаністичного лоску й філософської простоти.

Франція

У Парижі є одразу два бюджетних ресторани, кожен з яких має по одній зірці Michelin:

Anona — екологічно свідомий заклад з сезонними продуктами, де за 49 євро можна скуштувати три страви. Шеф ресторану Тібо Співак сам обирає меню. Атмосфера закладу сучасна, однак з чітким акцентом на смак і стійкість.

Auguste — меню коштує 47 євро і складається з одного варіанта на кожну страву. Шеф Гаель Ор’є подає вишукані морепродукти в елегантному інтер’єрі.

Бельгія

Ресторан Attablez-Vous (1 зірка Мішлен) (Намюр, Бельгія) знаходиться у центральній частині Бельгії, в адміністративному центрі провінції Намюр.

Обід із трьох страв у будні тут коштує 55 євро. Ресторан відомий сучасною інтерпретацією локальної кухні, якою керує шеф Шарль-Максим Легран. Гід Мішлен в описі цього закладу згадує про бездоганний сервіс і професійного сомельє.

Іспанія

В ресторані Hofmann (1 мішленівська зірка), що у Барселоні, обід із трьох страв та келихом вина обійдеться у 56 євро. Це ресторан при відомій кулінарній школі, страви класичні, але з сучасною презентацією.

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