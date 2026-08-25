Долги и суд: сколько стоит принудительное взыскание исполнительного сбора

Сотрудники исполнительной службы. Фото: УНИАН

Вступление судебного решения в законную силу не всегда означает его немедленное исполнение. В случаях, когда должник игнорирует свою обязанность произвести выплату, взыскатель обращается к процедуре принудительного исполнения через Государственную исполнительную службу. За привлечение государственных исполнителей законодательством предусмотрен обязательный денежный сбор, который зачисляется в государственный бюджет.

Сайт Новини.LIVE подробнее изучил вопрос об исполнительном сборе и его размерах.

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Суть платежа и альтернативные варианты

Исполнительный сбор представляет собой обязательную финансовую комиссию и компенсацию государству за принудительное исполнение судебных решений со стороны лица, обратившегося к нему.

По словам экспертов, если взыскатель обращается к частному специалисту, то исполнительный сбор не взимается. Вместо него должник или взыскатель оплачивает установленное частное вознаграждение за совершенные действия.

Расчет размера платежа

Сумма сбора напрямую зависит от характера требований, указанных в исполнительном документе.

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Имущественные споры. Если решение предусматривает взыскание средств, возврат имущества или выплату задолженности по алиментам, то взимается 10% от общей суммы долга или оценочной стоимости имущества. Например, при долге в 170 000 грн размер сбора составит 17 000 грн. Неимущественные требования. Когда должника обязывают совершить определенные действия или воздержаться от них, сбор имеет фиксированную ставку. Для граждан она составляет 2 минимальные заработные платы, а для предприятий и организаций — 4 минимальные заработные платы.

Постановление о взыскании этого платежа государственный исполнитель оформляет одновременно с возбуждением исполнительного производства, за исключением дел, касающихся алиментных выплат.

Исключения и рекомендации

Закон Украины "Об исполнительном производстве" четко определяет случаи, когда этот платеж не применяется. В частности, сбор не начисляется при исполнении решений Европейского суда по правам человека, а также в производствах о конфискации имущества в доход государства.

Чтобы предотвратить дополнительные финансовые потери, должникам рекомендуется урегулировать обязательства добровольно до официального открытия производства государственными органами.

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