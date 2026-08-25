Борги і суд: скільки коштує примусове стягнення виконавчого збору

Працівники виконавчої служби. Фото: УНІАН

Набрання судовим рішенням законної сили не завжди означає його миттєве виконання. У випадках, коли боржник ігнорує свій обов'язок здійснити виплату, стягувач повертається до процедури примусового виконання через Державну виконавчу службу. За залучення державних виконавців законодавством передбачено обов'язковий грошовий збір, який зараховується до державного бюджету.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про виконавчий збір більш детально та його суми.

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Сутність платежу та альтернативні варіанти

Виконавчий збір являє собою обов'язкову фінансову комісію та компенсацію державі за примусове впровадження судових рішень від того, хто звертається до неї.

За словами експертів, якщо стягувач звертається до приватного фахівця, тоді виконавчий збір не стягується. Замість нього боржник або стягувач покриває сформовану приватну винагороду за вчинені дії.

Розрахунок розміру платежу

Сума збору прямо залежить від характеру вимог, зазначених у виконавчому документі.

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Майнові спори. Якщо рішення передбачає стягнення коштів, повернення майна чи виплату заборгованості з аліментів, то стягується 10% від загальної суми боргу або оціночної вартості майна. Наприклад, при боргу в 170 000 грн розмір збору складе 17 000 грн. Немайнові вимоги. Коли боржника зобов’язують вчинити певні дії або утриматися від них, платіж має фіксовану ставку. Для громадян вона становить 2 мінімальні заробітні плати, а для підприємств та організацій — 4 мінімальні заробітні плати.

Постанову про стягнення цього платежу державний виконавець формує одночасно із запуском виконавчого провадження за винятком справ щодо аліментних виплат.

Винятки та рекомендації

Закон України "Про виконавче провадження" чітко визначає випадки, коли цей платіж не застосовується. Зокрема, збір не нараховується під час виконання рішень Європейського суду з прав людини, а також у провадженнях про конфіскацію майна в дохід держави.

Щоб запобігти додатковим фінансовим втратам, боржникам рекомендується врегульовувати зобов'язання добровільно до офіційного відкриття провадження державними органами.

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