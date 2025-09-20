Видео
Главная Экономика Рекорд за рекордом — что происходит с ценами на золото в Украине

Рекорд за рекордом — что происходит с ценами на золото в Украине

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 17:12
Цены на золото стремительно идут вперед — сколько стоит 1 грамм в банках и ломбардах
Золотые слитки. Фото: НБУ/Flickr

Мировые цены на золото поймали восходящий тренд и продолжают неустанно двигаться вверх. По состоянию на 20 сентября 2025 года унция драгоценного металла стоит 3 685 долларов. Мы узнали, что происходит со стоимостью золота в Украине с учетом глобальной ситуации.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит металл в банках и ломбардах Украины.

Читайте также:

Цены на золото от НБУ

Неделю назад, 13 сентября, унция золота стоила 3 643 доллара. Всего за 7 дней показатель поднялся на 42 доллара. По данным специализированного портала GoldPrice, в месячном разрезе цена увеличилась на 9,17%, или 306 долларов. За год зафиксировали подорожание драгоценного металла на 39,05%, или 1 023 доллара.

Чтобы узнать актуальные закупочные цены от НБУ, стоит промониторить официальный сайт регулятора, где с понедельника по пятницу публикуют соответствующие данные. Национальный банк выполняет возложенную на него функцию накопления и хранения золотовалютных резервов, поэтому осуществляет закупки металла у субъектов хозяйствования.

По состоянию на 19 сентября 2025 года 1 грамм золота стоил:

  • металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 4 815,07 грн (было 4 756,93 грн неделю назад);
  • металл, требующий доведения до стандартов качества — 4 800,62 грн (было 4 742,66 грн);
  • металл, не соответствующий требованиям качества — 4 766,92 грн (было 4 709,36 грн).

Как видно, за семь дней стоимость поднялась ориентировочно на 58 грн в каждой категории. Аналогичная тенденция коснулась закупочных цен на золото в ломе:

  • 333 проба — 1 587,38 грн/грамм;
  • 375 проба — 1 787,60 грн/грамм;
  • 500 проба — 2 383,46 грн/грамм;
  • 583 проба — 2 779,11 грн/грамм;
  • 585 проба — 2 788,65 грн/грамм;
  • 750 проба — 3 575,19 грн/грамм;
  • 900 проба — 4 290,23 грн/грамм;
  • 916 проба — 4 366,50 грн/грамм;
  • 958 проба — 4 566,71 грн/грамм;
  • 999 проба — 4 762,15 грн/грамм;
  • 999,9 проба — 4 766,44 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 4 766,92 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, которые содержат золото 900/750 проб, покупать по цене 3 861,21 гривны за грамм", — говорится в документе НБУ.

Стоимость золота в ломбарде

Поскольку обновились мировые цены на золото, ломбарды тоже переписали свои тарифы для клиентов. Теперь украинцы могут дороже сдать ювелирные украшения из драгоценного металла, в частности браслеты, кольца, подвески, серьги, крестики и тому подобное. Стоимость за 1 грамм находится в таком диапазоне (может варьироваться в зависимости от заведения):

  • 375 проба — от 1 891 до 2 051 грн/грамм;
  • 500 проба — от 2 521 до 2 735 грн/грамм;
  • 583 проба — от 2 940 до 3 189 грн/грамм;
  • 585 проба — от 2 950 до 3 200 грн/грамм;
  • 750 проба — от 3 782 до 4 103 грн/грамм;
  • 850 проба (стоматологическое золото) — от 4 286 до 4 650 грн/грамм;
  • 900 проба — от 4 538 до 4 923 грн/грамм;
  • 916 проба — от 4 619 до 5 011 грн/грамм;
  • 958 проба (слитки) — от 4 831 до 5 240 грн/грамм.

Для максимального заработка рекомендуется посетить несколько ломбардов в вашем городе и сравнить тарифы. Некоторые заведения устанавливают большую наценку с целью приумножения прибыли, а также снижают конечные суммы при наличии повреждений или других недостатков на металле.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, США обладают самыми большими запасами золота — более 8 133 тонн. Германия имеет 3 351 тонну, Италия — 2 452 тонны. Китай нарастил запасы до 2 280 тонн, стремясь снизить зависимость от доллара и усилить роль юаня.

Также мы писали, что в Карпатах с давних времен добывали золото, а сейчас разведанные запасы Закарпатья оценивают в 55 тонн, потенциальные — до 400 тонн. Несмотря на значительные ресурсы, промышленной добычи в Украине почти не ведут.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
