Головна Економіка Рекорд за рекордом — що відбувається з цінами на золото в Україні

Рекорд за рекордом — що відбувається з цінами на золото в Україні

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 17:12
Ціни на золото стрімко йдуть вперед — скільки коштує 1 грам у банках і ломбардах
Золоті злитки. Фото: НБУ/Flickr

Світові ціни на золото спіймали висхідний тренд і продовжують невпинно рухатися вгору. Станом на 20 вересня 2025 року унція дорогоцінного металу коштує 3 685 доларів. Ми дізналися, що відбувається з вартістю золота в Україні з огляду на глобальну ситуацію.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує метал у банках і ломбардах України.

Читайте також:

Ціни на золото від НБУ

Тиждень тому, 13 вересня, унція золота коштувала 3 643 долари. Всього за 7 днів показник піднявся на 42 долари. За даними спеціалізованого порталу GoldPrice, в місячному розрізі ціна збільшилася на 9,17%, або 306 доларів. За рік зафіксували подорожчання дорогоцінного металу на 39,05%, або 1 023 долари.

Щоб дізнатися актуальні закупівельні ціни від НБУ, варто промоніторити офіційний сайт регулятора, де з понеділка по п’ятницю публікують відповідні дані. Національний банк виконує покладену на нього функцію накопичення і зберігання золотовалютних резервів, тому здійснює закупівлі металу в суб’єктів господарювання.

Станом на 19 вересня 2025 року 1 грам золота коштував:

  • метал, доведений до найвищих стандартів якості — 4 815,07 грн (було 4 756,93 грн тиждень тому);
  • метал, який потребує доведення до стандартів якості — 4 800,62 грн (було 4 742,66 грн);
  • метал, що не відповідає вимогам якості — 4 766,92 грн (було 4 709,36 грн).

Як видно, упродовж семи днів вартість піднялася орієнтовно на 58 грн у кожній категорії. Аналогічна тенденція торкнулася закупівельних цін на золото у брухті:

  • 333 проба — 1 587,38 грн/грам;
  • 375 проба — 1 787,60 грн/грам;
  • 500 проба — 2 383,46 грн/грам;
  • 583 проба — 2 779,11 грн/грам;
  • 585 проба — 2 788,65 грн/грам;
  • 750 проба — 3 575,19 грн/грам;
  • 900 проба — 4 290,23 грн/грам;
  • 916 проба — 4 366,50 грн/грам;
  • 958 проба — 4 566,71 грн/грам;
  • 999 проба — 4 762,15 грн/грам;
  • 999,9 проба — 4 766,44 грн/грам.

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 4 766,92 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 3 861,21 гривні за грам", — йдеться в документі НБУ.

Вартість золота в ломбарді

Оскільки оновилися світові ціни на золото, ломбарди також переписали свої тарифи для клієнтів. Тепер українці можуть дорожче здати ювелірні прикраси з дорогоцінного металу, зокрема браслети, каблучки, підвіски, сережки, хрестики тощо. Вартість за 1 грам перебуває в такому діапазоні (може варіюватися залежно від закладу):

  • 375 проба — від 1 891 до 2 051 грн/грам;
  • 500 проба — від 2 521 до 2 735 грн/грам;
  • 583 проба — від 2 940 до 3 189 грн/грам;
  • 585 проба — від 2 950 до 3 200 грн/грам;
  • 750 проба — від 3 782 до 4 103 грн/грам;
  • 850 проба (стоматологічне золото) — від 4 286 до 4 650 грн/грам;
  • 900 проба — від 4 538 до 4 923 грн/грам;
  • 916 проба — від 4 619 до 5 011 грн/грам;
  • 958 проба (злитки) — від 4 831 до 5 240 грн/грам.

Для максимального заробітку рекомендується відвідати кілька ломбардів у вашому місті та порівняти тарифи. Деякі заклади встановлюють більшу націнку з метою примноження прибутків, а також знижують кінцеві суми за наявності пошкоджень або інших недоліків на металі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, США володіють найбільшими запасами золота — понад 8 133 тонн. Німеччина має 3 351 тонну, Італія — 2 452 тонни. Китай наростив запаси до 2 280 тонн, прагнучи знизити залежність від долара та посилити роль юаня.

Також ми писали, що в Карпатах із давніх часів видобували золото, а нині розвідані запаси Закарпаття оцінюють у 55 тонн, потенційні — до 400 тонн. Попри значні ресурси, промислового видобутку в Україні майже не ведуть.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
