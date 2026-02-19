Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Регистрация SIM-карт по паспорту — стоит ли готовиться к изменениям

Регистрация SIM-карт по паспорту — стоит ли готовиться к изменениям

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 14:10
Обязательная идентификация абонентов — будут ли требовать паспорт у украинцев при покупке SIM-карт
Человек держит паспорт и SIM-карты. Фото: УНИАН

В Украине снова заговорили о необходимости привязки SIM-карт к конкретному пользователю. Однако реализовать обязательную идентификацию абонентов пока фактически нереально. Соответственно, внедрение регистрации SIM-карт по паспортным данным пока не планируется.

О том, почему Украина пока не готова вводить обязательную идентификацию пользователей мобильной связи по паспортным данным, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на публикацию народного депутата Александра Федиенко.

Реклама
Читайте также:

Что мешает ввести идентификацию владельцев SIM-карт

Депутат отметил, что проблема киберпреступности и мошенничества действительно существует, и идентификация могла бы снизить злоупотребления. Однако основное препятствие — экономическое: большинство украинцев пользуется предоплаченными SIM-картами, которые продают без проверки документов.

Сейчас операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell продают стартовые пакеты легко и быстро, что обеспечивает высокие объемы продаж.

"Их модель работает очень просто, человек покупает SIM быстро и просто без договоров, без проверок, без обязательств. Чем легче купить, тем больше продаж. В каждом магазине можно купить этот товар", — пояснил депутат.

Внедрение обязательной идентификации потребовало бы значительных инвестиций в цифровую инфраструктуру и изменение бизнес-процессов. По оценкам, запуск электронной системы регистрации может занять до года, а полная идентификация — до двух лет.

Сколько денег могут потерять операторы из-за идентификации SIM-карт

По данным Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций, в первой половине 2025 года в Украине было около 47,9 млн активных SIM-карт. Средний доход от одного пользователя составлял примерно 135 грн в месяц, что формирует более 6,4 млрд грн ежемесячно для рынка.

null
Какой доход приносит продажа SIM-карт. Фото: Скриншот/ НКЕК

По оценкам Федиенко, уменьшение количества SIM-карт на 10% будет означать потери для операторов около 7,8 млрд грн в год.

Он также добавил, что без четкой политической поддержки ввести такую реформу будет сложно, так как влияние крупных телеком-компаний может перевесить аргументы безопасности.

Ранее мы писали, что с 18 февраля мобильный оператор lifecell перестал подключать новых абонентов к тарифу "Забота", который создавался для людей старше 55 лет.

Также мы рассказывали, что Киевстар сообщил пользователям об изменениях в тарифе "SIM для устройств", который не менялся уже 11 лет. Из-за активного использования услуги компания планирует повысить ее стоимость вместе с объемом доступных услуг.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

украинцы SIM-карты паспорт мобильные операторы мобильный оператор
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации