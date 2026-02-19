Обязательная идентификация абонентов — будут ли требовать паспорт у украинцев при покупке SIM-карт

Человек держит паспорт и SIM-карты. Фото: УНИАН

В Украине снова заговорили о необходимости привязки SIM-карт к конкретному пользователю. Однако реализовать обязательную идентификацию абонентов пока фактически нереально. Соответственно, внедрение регистрации SIM-карт по паспортным данным пока не планируется.

О том, почему Украина пока не готова вводить обязательную идентификацию пользователей мобильной связи по паспортным данным, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на публикацию народного депутата Александра Федиенко.

Реклама

Читайте также:

Что мешает ввести идентификацию владельцев SIM-карт

Депутат отметил, что проблема киберпреступности и мошенничества действительно существует, и идентификация могла бы снизить злоупотребления. Однако основное препятствие — экономическое: большинство украинцев пользуется предоплаченными SIM-картами, которые продают без проверки документов.

Сейчас операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell продают стартовые пакеты легко и быстро, что обеспечивает высокие объемы продаж.

"Их модель работает очень просто, человек покупает SIM быстро и просто без договоров, без проверок, без обязательств. Чем легче купить, тем больше продаж. В каждом магазине можно купить этот товар", — пояснил депутат.

Внедрение обязательной идентификации потребовало бы значительных инвестиций в цифровую инфраструктуру и изменение бизнес-процессов. По оценкам, запуск электронной системы регистрации может занять до года, а полная идентификация — до двух лет.

Сколько денег могут потерять операторы из-за идентификации SIM-карт

По данным Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций, в первой половине 2025 года в Украине было около 47,9 млн активных SIM-карт. Средний доход от одного пользователя составлял примерно 135 грн в месяц, что формирует более 6,4 млрд грн ежемесячно для рынка.

Какой доход приносит продажа SIM-карт. Фото: Скриншот/ НКЕК

По оценкам Федиенко, уменьшение количества SIM-карт на 10% будет означать потери для операторов около 7,8 млрд грн в год.

Он также добавил, что без четкой политической поддержки ввести такую реформу будет сложно, так как влияние крупных телеком-компаний может перевесить аргументы безопасности.

Ранее мы писали, что с 18 февраля мобильный оператор lifecell перестал подключать новых абонентов к тарифу "Забота", который создавался для людей старше 55 лет.

Также мы рассказывали, что Киевстар сообщил пользователям об изменениях в тарифе "SIM для устройств", который не менялся уже 11 лет. Из-за активного использования услуги компания планирует повысить ее стоимость вместе с объемом доступных услуг.

Ваша пробная версия Premium закончилась